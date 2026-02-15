El Carnaval de los más peques llega al "Niño Jesús" de Torrevieja

El Centro de Educación Infantil Niño Jesús de Torrevieja ha celebrado su tradicional fiesta de Carnaval, una jornada marcada por la creatividad, el color y la ilusión. Este año, los alumnos han acudido disfrazados representando los cuatro elementos de la naturaleza, temática central del proyecto educativo que se desarrolla a lo largo del curso.

Los Reyes del Carnaval con los más pequeños de la Escuela Infantil "Niño Jesús" de Torrevieja / INFORMACIÓN

La celebración contó además con la visita especial de los Reyes del Carnaval de Torrevieja, que han aportado un ambiente festivo y cercano, llenando el centro de música, sonrisas y entusiasmo.

Un momento del Carnaval en el Niño Jesús de Torrevieja / INFORMACIÓN

Los más pequeños han disfrutado de un día lleno de momentos compartidos que refuerzan la convivencia y el espíritu participativo de este centro con larga tradición torrevejense.