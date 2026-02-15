TORREVIEJA
El Carnaval de los más peques llega al "Niño Jesús" de Torrevieja
La celebración contó con la presencia de los Reyes del Carnaval 2026
El Centro de Educación Infantil Niño Jesús de Torrevieja ha celebrado su tradicional fiesta de Carnaval, una jornada marcada por la creatividad, el color y la ilusión. Este año, los alumnos han acudido disfrazados representando los cuatro elementos de la naturaleza, temática central del proyecto educativo que se desarrolla a lo largo del curso.
La celebración contó además con la visita especial de los Reyes del Carnaval de Torrevieja, que han aportado un ambiente festivo y cercano, llenando el centro de música, sonrisas y entusiasmo.
Los más pequeños han disfrutado de un día lleno de momentos compartidos que refuerzan la convivencia y el espíritu participativo de este centro con larga tradición torrevejense.
