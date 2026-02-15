Hablan los antepasados de Josefina Manresa: una mujer silenciada que conservó la memoria del poeta

Con la idea de realizar un homenaje en el 110 aniversario de su nacimiento y de su muerte en Elche -el 18 de febrero de 1987-, hace 39 años, el inves­tigador hernandiano Joan Pàmies y Francisco José Belmonte, historiador especialista en genealogía e historia familiar, han indagado en los antepasados de Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández.

"Deseamos homenajear con su genealogía a una mujer que ha sido durante años silenciada, maltratada y destinataria de bulos por algunos novelistas-biógrafos del poeta oriolano", explican los autores de un estudio en el que, como ya hicieran como el escritor universal, los antepasados hablan, y cuando los vas conociendo empiezan a surgir historias no contadas y desconocidas, desde alianzas matrimoniales hasta evoluciones familiares, que en ocasiones no se entienden -y cuesta digerir-, pero que son innegables.

"Ir hacia atrás en el árbol genealógico es entrar en una especie de cuello de botella en el que todos estamos relacionados de una u otra manera, y en la genealogía de Josefina se encuentran relaciones que la historia no ha dejado ver", relatan.

Sus padres fueron Manuel Juan Manresa Pàmies (Cox, 1889/Elda, 1936) y Josefa Juana Marhuenda Ruiz (Cox, 1891/1937). Tuvieron seis hijos: Josefina (Quesada, 1916/Elche, 1987), Manuel (Cox, 1917/1920?), Manuel (San Miguel de Salinas, 1920/ Cox, 1993), Carmen (Dolores, 1924/ Elche, 2007), Gertrudis (Dolores, 1926/ Elche, 2014), Concepción (Dolores, 1927/Alicante, 1957).

Miguel Hernández Gilabert (1910/1942) y Josefina se casaron civilmente en Orihuela el 9 de marzo de 1937 y canónicamente el 4 de marzo de 1942 en la cárcel alicantina de Benalúa. Fruto de su amor nacieron Manuel Ramón (1937/1938) y Manuel Miguel (1939/1984).

Retrato de Josefina Manresa / Joan Pàmies

La guerra

Para los investigadores, Josefina es el epítome de la España de la época. En la Guerra Civil, sufre en primera persona el desgarro del conflicto con su tragedia personal en todos los frentes. Su padre, guardia civil, es asesinado en 1936 en Elda por un irracional miliciano republicano, mientras que su marido, por la intransigencia de los rebeldes franquistas, muere desatendido en una cárcel de la represión, en el barrio alicantino de Benalúa.

En este sentido, hacen hincapié en que fue una posguerra especialmente dura, como para tantas mujeres españolas de la época, llena de escasez -eufemismo de hambre- y de duelo permanente por maridos, padres e hijos. "Solas en el anonimato de la miseria y la lucha por sobrevivir", subrayan.

La tierra

Volviendo hacia atrás, el árbol genealógico de Josefina muestra a una familia muy vinculada a la tierra. Son principalmente jornaleros del pueblo de Cox, en contraposición a la de Miguel, que presenta una potente carga económica y cultural, con una posición social por encima de la media, e incluso con un bisabuelo Hernández que fue, en 1845, primer alcalde constitucional de Redován. La historia, sin embargo, pasa de una manera muy severa por la familia de Josefina, que está emparentada con todo Cox.

"Ella es Cox, y su apellido Manresa lleva rondando las tierras de la Vega Baja, desde Murcia hasta el linde con el Baix Vinalopó, desde hace más de 500 años". Al mismo tiempo, la evolución de la historia se lee en su árbol genealógico: "Es una enciclopedia biográfica de lo que ocurre en estas tierras", apuntan.

Tras la gran epidemia de peste de 1648 que asoló Orihuela, población procedente de la huerta de Murcia se estableció en territorio de la antigua Gobernación para cubrir la merma demográfica que se había producido.

Por ejemplo, Luisa Espín, de Alcantarilla, se desplaza con su marido, Diego Campisano, a la actual Vega Baja. Aparece también el apellido Yñigo, oriundos del País Vasco (finales del XVII y principios del XVIII). Pàmies llega a Orihuela procedente de Lérida, un apellido totémico en la comarca que indica los orígenes de la repoblación. Valero es también vestigio de la procedencia masiva de la primera repoblación catalano-aragonesa.

Placa de homenaje a Josefina en la plaza oriolana que lleva su nombre / Tony Sevilla

La línea más antigua que se ha encontrado es la de Pedro Marhuenda, casado con Josefa Yñigo en torno a 1680. Son dos familias bien situadas. El quinto abuelo, un tal Jusepe Marhuenda Yñigo, indica que en estas tierras se hablaba valenciano. Jusepe no era natural, pero sí vecino de Cox, y se casa con María Anna Valero Ruiz, de la misma localidad.

Un matrimonio que bautiza a seis hijas y un hijo, que mantendrá el apellido Marhuenda. Es la línea directa de Josefina. El primer Marhuenda nacido en Cox, en 1752, es Joseph Martín Marhuenda Valero, que se casará con María Rodríguez Alcaraz, que, a su vez era natural de Abanilla, lo que manifiesta, prosiguen, la importante imbricación de la Vega Baja con pueblos cercanos de la zona de Murcia.

Otra curiosidad: el primer bautizo que se realiza en la Iglesia de La Murada (Orihuela) el 24 de junio de 1788 es el de Josefa Bernarda Campuzano García, cuarta abuela de Josefina.

Calamidades

La partida de defunción del primer Manresa que llega a Cox indica que es gente con buen nivel económico. Juan Manresa de Cordova, natural de Callosa, fallece en enero de 1749 en Cox y hace testamento ante notario mandando que su cuerpo fuera vestido con el hábito de Nuestra Señora del Carmen y enterrado en la iglesia de Callosa "con acompañamiento ordinario y cuatro religiosos de Nuestra Señora" que había que pagar, además de dejar pecunio suficiente para que se ofrecieran 120 misas por su alma.

Unas disposiciones que manifiestan, a juicio de Pàmies y Belmonte, que los orígenes de la familia, cuando se traslada a Cox, es económicamente acomodada en el siglo XVIII, pero lo pierde todo en el XIX. La maltrecha economía familiar ya no se recuperará.

Ciudades originarias de los parientes Manresa - Callosa: Manresa, Córdoba, Serrano, Durán y Carpena. - Cox: Manresa, Lozano, Santo, Rives, González, Macía, Boybia, Orts, Juan, Zambrana, Ruíz, Gambín, García, Pàmies, Follana, Ferrández, Arronis, Berna, Thomás (Tomás) y Ballester. - Orihuela: Alcaraz, Rodríguez, Piña, Martínez, Almarcha, Córdoba, Alarcón, Marco, Pérez, García, Ruiz. - Redován: Thomás (Tomás) y Sánchez. - Aspe: Cerdán y Muñoz. - Benferri: Cutillas, Marco, Navarrete y Ruiz. - Alcantarilla: Espín. - Murcia: Pellizer, Escamez, Ruíz, Talón, Melgarejo y López. - Yecla: Carpena. - Nonduermas: Campisano (Campuzano). - Abanilla: Rodríguez y Alcaraz.

Los difíciles años del siglo XIX pasan también factura en la Vega Baja: la estancia de las tropas francesas en la Península, las guerras carlistas, los terremotos en la comarca. Los cambios climatológicos, que provocan importantes pérdidas en las cosechas. Epidemias como la de 1811 de fiebre amarilla o de cólera arrasan con la estructura familiar en sí, cercenando ramas del árbol genealógico y dejando alguna línea.

Esas calamidades producen una catástrofe a nivel demográfico, político y económico. Las familias se deshacen. El bisabuelo de Josefina, José Marhuenda Rodríguez, casado con Bárbara Pàmies Rives, fallece en 1811 de fiebre amarilla. Son azotados también por el paso de las pandemias como el cólera de 1885, en la que, por ejemplo, murieron sus abuelos maternos con pocos días de diferencia.

Ciudades originarias de los parientes Marhuenda - Cox: Marhuenda, Íñigo, Valero, Ruíz, Rodríguez, Alcaraz, Pàmies, Cantó, Rives, González, Zambrana, Arronis, Bernat, Gras, Navarro, Aracil, Bernà, Faura, Sáez, Roda, Manresa, Lozano, Pacheco, Balboa, Martínez y Ferrández. - Ontinyent: Montllor. - Villena: Ferris. - Orihuela: Llopis y Ruíz. - Beniel: Marín y Sánchez.

La rama de los Manresa que queda en Cox comienza a emparentar con todas las familias del lugar: los Rives, los Santo, los Maciá, los Tomás, los Lozano, los Gambín...

Así, los investigadores han tirado del hilo histórico hasta 1660 en el caso de los antepasados Manresa, cuyas ciudades originarias son Callosa, Cox, Orihuela, Redován, Aspe, Benferri, Alcantarilla, Murcia, Yecla, Nonduermas y Abanilla, mientras que el registro más antiguo que han hallado de los Marhuenda se remonta a 1688, procedentes de Cox, Ontinyent, Orihuela y Beniel.

En el centro, Josefina, con dos amigas, en una imagen tomada en el museo de Quesada / Información

Un irónico parentesco

También hay curiosidades especialmente irónicas, como su parentesco con el procurador en Cortes franquistas y obispo de León, Luis Almarcha, aportando una información inédita. El tatarabuelo de Almarcha es el mismo que el de Josefina. El clérigo franquista conservó el apellido de su tatarabuelo, pero en el caso de Josefina prevaleció la línea masculina de los Manresa y los Marhuenda.

La bisabuela de Josefina se llamaba María Almarcha, también muradeña -al igual que el obispo-, y su hijo, el abuelo paterno de la viuda del poeta, José Juan Manresa Almarcha -nacido en 1859 en La Murada-, al que ella conoció muy bien. Cuando falleció en Cox en 1936 (antes del inicio de la guerra), ella entonces tiene 20 años. "Si Josefina y el obispo franquista sabían de este parentesco, es discutible e imposible asegurar", relatan.

Almarcha chantajeó al poeta y a su viuda. Posiblemente, habría podido enviar a un sanatorio a Miguel, pero en su lugar le exigió que renegara de su poesía y escribiera a favor de Franco.

Su legado

Pàmies describe a Josefina como "una mujer de sencillez entrañable, costurera, a la que se le ha atribuido una limitada preparación cultural", algo que el investigador, que la conoció, niega: "Su formación, de autodidacta, era muy superior a la de las personas de su entorno", al tiempo que señala que "fue una esponja que recoge aportes culturales de Miguel, directamente y por sus escritos". Otra fuente formativa, añade, fue la preparación y lectura de las publicaciones y los debates. "Nuestros diálogos eran muy ricos y atravesados de vida cotidiana, y muchas veces por la literatura y la política", sostiene.

Josefina Manresa, a la izquierda, y María Hernández López, a la derecha, en un taller de costura de la calle Mayor de Orihuela / PROPIEDAD DE LOLI SANTOS / CORTESIA DE J. A. MUNOZ GRAU

Además, hace hincapié en que sabía cuál era el pensamiento de su esposo, y lo compartía. En este sentido, considera Pàmies que "realizó un extraordinario trabajo de conservación de la memoria documental y vivida de Miguel Hernández".

Portada del libro / Información

De una parte, prosigue, preservando los escritos y objetos del poeta, "consciente de su valor, para ella y para el resto del mundo". De otra, transformando memoria en obra literaria con la publicación de Recuerdos de la Viuda de Miguel Hernández (1980), donde "nos legó la parte más personal de la vida del poeta".

"Miguel admiraba a Josefina, y ella a él, una admiración recíproca necesaria para amar. Estuvieron enamorados, y ese recuerdo convirtió a Josefina en la mujer necesaria. ¡Al lado de una gran mujer estuvo un gran poeta!", concluyen.