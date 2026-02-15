El PSOE achaca la "responsabilidad directa" del bloqueo al Plan Vertido Cero de modernización de depuradoras de Alicante al Consell

La portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas y secretaria provincial de Agua en Alicante, Ana Belén Juárez Pastor, denunció la "estrategia de engaño y desinformación" encabezada por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para eludir la "responsabilidad directa de la Generalitat" en la paralización del proyecto y que es la responsable y quien tiene las competencias en depuración y con lo cual el ambicioso e importes proyecto para los alicantinos “Vertido Cero, Reutilización 100%”.

La mejor defensa, un ataque

Pérez Llorca y otros cargos populares como el portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, o a la diputada provincial de Ciclo Hídrico, Ana Serna, manifestaron su "preocupación" por el estado del proyecto. “La mejor defensa es un buen ataque, y eso es lo que hace el PP: atacar y desinformar para ocultar que son ellos quienes han dejado morir una inversión estratégica para nuestros regantes”, según la diputada autonómica montesinera.

Las manifestaciones del PP se produjeron al darse a conocer una carta del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dirigida al conseller Miguel Barrachina donde da por perdida la financiación de 330 millones para la modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León y sugería a la Generalitat que comenzara a tramitar otras ayudas para financiar el proyecto. Barrachina, previamente, había solicitado a Morán ayuda para sufragar el plan.

El plan tiene el doble objetivo de dejar de verter hasta 27 hectómetros anuales de aguas residuales depuradas a la bahía de la ciudad de Alicante y al mismo tiempo que en torno a 20 puedan ser reutilizados por la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del Río Segura y la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que suman en conjunto 80.000 hectáreas regables. El agua, que se depuraría con tecnología de ósmosis, como la que se emplea para desalar agua del mar, también se emplearía para el riego de zonas verdes de la ciudad de Alicante y baldeo de calles.

Depuradora de Rincón de León en Alicante, en una imagen de archivo / información

Presupuesto cero

La dirigente socialista quiso "desmontar" el relato de los populares con datos, señalando que el actual Consell no solo no ha ejecutado las partidas heredadas, sino que ha reducido a cero euros el crédito "destinado al proyecto Vertido Cero".

“Es un ejercicio de cinismo político que Pérez Llorca hable de ‘tristeza’ por la situación del agua cuando su partido ha borrado el dinero del presupuesto”, criticó Juárez. “Nunca tuvieron intención de impulsarlo. Prefieren hablar solo del trasvase para enfrentar a regantes, y olvidar algo tan imprescindible para una provincia receptora y que está obligada a ser lo más autosuficiente, y para eso es necesario este proyecto y este dinero que viene del Gobierno de España a través los fondos Next Generation, y son capaces de dejarlos perder con la intención de mentir y culpar al Gobierno".

Juárez Pastor recordó que el proyecto se fraguó durante el mandato de Ximo Puig en la Generalitat y dijo que los 20 hectómetros que se recuperarían es equivalente a todo lo previsto por el trasvase Júcar-Vinalopó para 2025. "Estamos tirando al mar un recurso que debería estar en nuestros campos. El PP de Mazón y Pérez Llorca bloquea un modelo moderno, basado en energía solar y costes bajos (para el agricultor), solo por puro sectarismo”, aseguró.

Ana Belén Juárez, diputada autonómica del PSOE y secretaria provincial del Agua / INFORMACIÓN

"No es herencia, es desidia"

Para la secretaria provincial de Agua, el "abandono del proyecto" responde a una agenda ideológica. “No estamos ante un problema heredado, sino ante una irresponsabilidad actual. El PP ha optado por la guerra del agua y el victimismo en lugar de la gestión. Los regantes no necesitan ataques al Gobierno de España ni excusas en las Cortes, necesitan agua y policías de agua y no con el gua, necesitan que se ejecuten los 340 millones que ya estaban asignados”.

Responsabilidad compartida

La Generalitat era la competente de elaborar los anteproyectos, proyecto básico y proyecto definitivo de este plan. Este último trámite, el proyecto definitivo no ha logrado superar su último paso que es la evaluación ambiental favorable que debía otorgar, por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica. Con lo que la responsabilidad de la pérdida de los fondos, cuya fecha de caducidad es junio de este año, es compartida entre ambas administraciones, porque, al margen de la falta de comunicación del actual Consell durante su etapa bajo mandato de Carlos Mazón, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es el ámbito geográfico al que pertenece la ciudad de Alicante y donde se encuentran las depuradoras, tampoco ha sido especialmente ágil a la hora de tramitar esa evaluación ambiental.

La subvención se pierde porque sin licitación ni adjudicación de las obras es imposible justificar el gasto antes de esa fecha. Algunos municipios están ahora adjudicando proyectos de Next Generation: llegan tarde pero esperan poder justificar la subvención en el hecho de que las obras estén empezadas. Algo inviable en el Plan Vertido Cero. Las comunidades de regantes, en especial Riegos de Levante Margen Izquierda, han pedido que los responsables políticos de ambas administraciones, busquen una solución de financiación, ya al margen de los plazos del Next Generation, con nuevos fondos europeos o financiación ordinaria.