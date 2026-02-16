Las amenazas a la democracia, a debate en Orihuela
La politóloga Máriam Martínez Bascuñán analiza los últimos movimientos políticos este martes dentro de un ciclo de la Cátedra Arzobispo Loazes
Con el título de La democracia amenazada, continúa la tercera sesión del ciclo Un mundo en la encrucijada: retos del siglo XXI, que está organizado por la sede universitaria de la Universidad de Alicante (UA) en Orihuela. En esta ocasión será la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y colaboradora habitual de El País, quien impartirá la conferencia.
De entrada libre y limitada al aforo de la sala, la sesión tendrá lugar este martes, a las 19:30 horas, en la sede de la Biblioteca Pública y Archivo Histórico Fernando Loazes de Orihuela. El acto contará con la participación de la directora de la sede, Maribel Peñalver, y el coordinador del ciclo, Antonio Escudero, catedrático de Historia Económica de la UA.
Máriam Martínez Bascuñán fue directora de Opinión del diario El País, de cuyo comité editorial continúa siendo miembro. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Chicago, en la de Columbia (Nueva York) y en el Institut d'Études Politiques de París. Ha publicado artículos sobre teoría política, populismo, migraciones y género en revistas científicas de prestigio. Entre sus libros, destacan Populismos (Alianza Editorial, 2017) y El fin del mundo común: Hannah Arendt y la postverdad (Taurus, 2025).
Tensiones geopolíticas y amenaza bélica, a cargo de Dámaso de Lario, embajador de España, será la próxima cita, el día 24 a las 19:30 horas en la biblioteca, que cierra un ciclo que comenzó con la conferencia Cambio climático y desarrollo sostenible, impartida por Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico y Regional de la UA, a la que le siguió Origen, desarrollo y retos del Estado del Bienestar, de Antonio Escudero.
Los organizadores explican que "desde fines del pasado siglo, existe consenso científico en que la emisión de gases de efecto invernadero ha originado un cambio climático que exige medidas para combatirlo y lograr un crecimiento económico sostenible; y ya entrado el siglo XXI, han adquirido fuerza movimientos políticos que desean sustituir la democracia por la autocracia, demoler el Estado del Bienestar e imponer un orden internacional unilateral que amenaza la paz". Ante esta realidad, la Cátedra Arzobispo Loazes pretende dar respuestas a las inquietudes que estos temas despiertan en la ciudadanía con este ciclo, en el que expertos de reconocida solvencia analizan las razones por las que el mundo se encuentra hoy ante cuatro retos y sus consecuencias.
