Compromís exige a PP y PSOE abandonar las guerras del agua y consolidar el proyecto de Vertido 0 de modernización de depuradoras

Compromís aseguró este lunes que mientras PP y PSOE se hacen reproches mutuos el mayor proyecto sostenible de inversión hídrica pensado para la provincia de Alicante peligra. Los valencianistas han reclamado diligencia y seriedad para el Plan Vertido Cero que "lucharon" desde el Botànic y que supondrá una inversión por parte del Gobierno español de 340 millones de euros.

Vertido 0 es un proyecto diseñado para aprovechar 27 hectómetros anuales de aguas residuales depuradas que se vierten sobre la bahía de Alicante y que una parte importante sean reutilizados por Riegos de Levante Margen Izquierda del Río Segura y Junta Central de Usuarios del Vinalopó, así como por la ciudad de Alicante tanto en zonas verdes como en la limpieza urbana.

Solución sostenible

“El proyecto de Vertido 0 nace de los trabajos impulsados por Compromís desde la conselleria de Medio Ambiente y constituyen una solución sostenible al problema hídrico de las comarcas alicantinas. No es tolerable que PSOE y PP se enfrasquen en guerras estériles sobre quien trae más agua a los alicantinos mientras se pierde financiación europea”, señaló este lunes la portavoz adjunta en Les Corts, Aitana Mas.

Una de las depuradoras que da servicio a la ciudad de Alicante. El agua que regenera va a parar al mar sin reutilizarse / INFORMACIÓN

Mas ha criticado al Consell de Pérez Llorca por "embarrar" un asunto en el que no ha hecho los deberes: “La Generalitat no ha hecho las obras de las EDAR, ni siquiera las ha licitado. Tampoco ha comprado los terrenos. Y está mintiendo al decir que no había presupuesto. La obra ha estado presupuestada tanto por el Gobierno central como en los presupuestos de la Entidad de Saneamiento de la Generalitat del 2025 y 2026”.

De esta forma, Mas ha acusado a Pérez Llorca de comenzar una guerra de declaraciones "para tapar" que no han hecho los deberes: “No solo no han hecho la parte que les tocaba, que eran las obras del Rincón de León y Monte Orgegia, sino que piden algo imposible, como la exención del IVA del proyecto”.

Aitana Mas / Jose Navarro

Los deberes del Gobierno de España

Por otra parte, a raíz de los problemas financieros ocurridos por la dilación de los trámites administrativos, Mas ha urgido al Gobierno de España a incluir el proyecto en el Esquema de Temas Importantes del nuevo Plan de Cuenca 2028-2033, enmarcando el Proyecto Cero entre los principales a desarrollar. Asimismo, les ha instado a volver a presupuestar el proyecto, ya sea mediante Presupuestos Generales del Estado o Fondos Europeos. "El Gobierno tendrá que buscar nueva financiación, sea intermediando PGE o Fondos Europeos, ahora bien, para llevarlo adelante se tiene que tener la evaluación Ambiental aprobada y los terrenos comprados", recordó.