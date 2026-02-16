Más de 30 instituciones educativas nacionales e internacionales se reúnen en la Feria de Universidades ELIS

Acompañar a los estudiantes y a sus familias en la toma de decisiones sobre su futuro académico. Este ha sido el principal objetivo del colegio ELIS Villamartín (San Miguel de Salinas) a la hora de acudir a la celebración de una nueva edición de la Feria de Universidades ELIS, un evento de referencia en orientación académica y profesional en el sureste español.

Una larga trayectoria

La XIV edición de la Feria de Universidades se ha celebrado en el campus de Montevida de La Alberca (Murcia), sede de Secundaria y Bachillerato de ELIS, un grupo que gestiona centros educativos de carácter privado.

El evento ha reunido a más de 30 universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales con el fin de acompañar a los estudiantes y a sus familias en la toma de decisiones sobre su futuro académico.

En el encuentro han participado más de 12 universidades internacionales de países como Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, así como alrededor de 25 universidades españolas, públicas y privadas. Entre las entidades nacionales se encontraban la Universidad de Navarra, Universidad Pontificia Comillas, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Europea de Valencia, Universidad de Alicante, Universidad de Deusto, Universidad Miguel Hernández, Universidad Nebrija y la UCAM. También estuvieron presentes escuelas especializadas como ESIC, U-tad, ESAT, EDEM, ESI e ISDE.

Un momento de la feria de universidades promovida por Elis / INFORMACIÓN

Entidades complementarias

La feria ha incorporado entidades complementarias a la formación universitaria, como CESUR Centro de Formación Profesional, Micampus Residencias Universitarias, agencias de orientación internacional y representantes del Área de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas. El evento se ha dirigido principalmente al alumnado de 4.º de ESO y Bachillerato, aunque también han podido visitar la feria estudiantes de 2º y 3º de la ESO. Durante la jornada, las universidades ofrecieron charlas formativas y sesiones para resolver dudas sobre oferta académica, requisitos de acceso y salidas profesionales.

Esta iniciativa permite a las familias informarse sobre los procesos de admisión y establecer contacto directo con las universidades. El centro forma parte del grupo educativo internacional Cognita, que incluye otros centros en España como Hastings School, The English Montessori School, Colegio Europeo de Madrid, Mirasur School, Liceo Sorolla, The British School of Barcelona, British School of Valencia y Colegio Internacional Meres.

Feria de Universidades impulsada por Elis / INFORMACIÓN

Pilar fundamental

Toni Marín, profesor y director técnico en ELIS, señaló que "la orientación universitaria y profesional es uno de nuestros pilares fundamentales. La Feria de Universidades refleja nuestro compromiso por ofrecer a los alumnos y a sus familias un acompañamiento cercano y de calidad en un momento clave de toma de decisiones. Este enfoque se complementa con iniciativas como el programa Work Experience, que permite a nuestros estudiantes entrar en contacto directo con el mundo laboral y conocer distintas profesiones a través de estancias formativas en empresas, universidades, centros de investigación u hospitales, entre otros".