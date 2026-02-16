Jorge Almarcha revalida la presidencia de la asociación de comerciantes de Torrevieja para un tercer mandato

La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Torrevieja (Apymeco) celebró el pasado su asamblea general de socios en la sede de la entidad. Un encuentro "decisivo", asegura la entidad, para definir el rumbo del pequeño comercio local durante los próximos años.

La jornada estuvo marcada por la presentación de una única candidatura, lo que ha permitido la reelección de Jorge Almarcha como presidente. Con este resultado, Almarcha inicia su tercer mandato consecutivo al frente de la organización, asumiendo el periodo 2026-2029 con el respaldo de la asamblea.

La asociación asegura que la nueva cúpula directiva combina experiencia y renovación. De la junta primitiva creada en 2020, únicamente permanecen el presidente, el vicepresidente y el secretario. Así, la estructura de gobierno queda configurada con Jorge Almarcha en la presidencia, Pedro Andrés García Martínez en la vicepresidencia y Fernando Guardiola Molina en la secretaría. La tesorería será gestionada por José Pineda, mientras que las vocalías recaen en Francisco Corrochano Verdú, Noemí Hércules de Solás Hervás, Noelia Arenas y José Blanco Mountajy.

Bono consumo

La nueva junta directiva ha definido varios proyectos clave para este nuevo ciclo. Se ha anunciado la próxima presentación de una nueva edición del Bono Consumo, una actividad emblemática que se mantiene desde hace seis años y que ha marcado la actividad de la asociación desde entonces. Para mejorar la conectividad urbana, se impulsará una campaña de concienciación dirigida a la masa social con el fin de recordar la existencia de zonas de aparcamiento accesibles, buscando romper la sensación de aislamiento entre el comercio del centro y la costa. Apymeco asegura que existen esos aparcamientos accesibles, más allá de los aparcamientos públicos de pago.

Avatar y centro comercial

Complementando esta iniciativa, se creará un "mapa de color" por sectores, una herramienta visual que permitirá identificar y situar cada comercio dentro de un abanico cromático que nacerá desde las zonas de estacionamiento y conectará con toda la ciudad. La asociación también estrena una dinámica comunicativa innovadora en redes sociales mediante un "avatar virtual" que actuará como vocero de las iniciativas.

Asimismo, se avanzará en la puesta en marcha de un "semillero de empresas", paradójicamente en alianza con una gran superficie, el Centro Comercial Habaneras, destinado a la formación técnica de nuevos emprendedores. Otro de los objetivos señalados es dar mayor presencia al sector sanitario dentro de la asociación, reconociendo su peso en el tejido comercial.

D. Pamies

Una fase "complicada"

El presidente destacó que en este mandato se abre una etapa nueva, tres años más por delante que afrontan con ilusión, con responsabilidad y, sobre todo, con muchas ganas de hacer cosas diferentes. "Queremos que el comercio de Torrevieja tenga más identidad que nunca. Nuestro comercio está pasando por una fase complicada, pero necesitamos defenderlo, y hacerlo de manera asociativa es indispensable. Vamos a dar más presencia al sector sanitario dentro de nuestra asociación, porque creemos que su peso y su aportación al tejido comercial deben verse reflejados", aseguró.

Almarcha confesó que hasta hace poco pensaba que era momento de dejarlo, algo que muchos habían escuchado anteriormente, pero que con el apoyo recibido le apetece volver con garra y energía para empezar de cero. Subrayó que no se trata solo de continuar algo que se ha hecho muy bien, sino de abrir una partida nueva aprovechando los proyectos que se están ultimando en Torrevieja para encarar el futuro del comercio con esperanza.

Zonas comerciales

En Torrevieja la mayor capacidad de compra de los consumidores se derivó hace décadas -desde la autorización de Carrefour, la posterior del Centro Comercial Habaneras y la ubicación del centro comercial de La Zenia en Orihuela Costa a las grandes superficies- en detrimento del pequeño y mediano comercio que carece de capacidad para competir en las mismas condiciones -la mayoría no puede abrir en sábado por la tarde, por ejemplo-.

El Ayuntamiento de Torrevieja, que ofrece un importante respaldo vía subvenciones a Apymeco, sigue autorizando grandes zonas comerciales, como la puesta en marcha este verano junto al acceso principal sur de la N-332 frente a Ferrís, o los cien mil metros cuadrados comerciales en el principal acceso a la ciudad en la CV-905, en La Hoya, donde ya se han validado licencias de varios supermercados de las grandes empresas de distribución y una gran superficie de bricolaje.