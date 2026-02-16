El multitudinario Carnaval de Torrevieja gana la calle contra viento y marea

Contra viento y marea los Carnavales de Torrevieja 2026 han podido completar sus principales actos este año. El viernes pasado, con una pequeña tregua de las rachas de viento en aviso amarillo, pudieron desfilar las comparsas infantiles de los centros educativos y, después, las foráneas. El sábado tuvo que suspenderse el carnaval nocturno con el aviso naranja, con alarma incluida en los móviles.

Entrega de premios

Pero no importó, el domingo, se llevó a cabo todo el despliegue previsto del Carnaval Nocturno, algo más temprano eso sí, con la participación de más de treinta comparsas y en un ambiente desenfadado, con menos nervios que en el Desfile Concurso. Al finalizar se pasó a la entrega de premios en la plaza de la Constitución.

El Carnaval de Torrevieja 2026 ha coronado a sus grandes vencedores en una edición marcada por la excelencia artística y la diversidad de propuestas. La diversión no está reñida con la competencia: se entregan 33.000 euros en premios.

La Reina Infantil del Carnaval de Torrevieja 2026 / JOAQUIN CARRION

Disfraz, Fantasía y Creativa

Los mayores reconocimientos han recaído este año en la modalidad de Disfraz, en Soul Dance, que se llevó el primer premio. Justo detrás, Aquí Hay Tomate obtuvo el segundo galardón. Destellos y Daimana completaron este apartado con el tercer y cuarto puesto. Por su parte, No Ni Na logró el máximo honor en la categoría de Fantasía.

En la modalidad Creativa, Payá's consiguió el primer premio. Blanca de Sal, Multicolor y Desafío ocuparon los siguientes escalones. Estas formaciones también acapararon otros galardones. En Puesta en Escena, Payá's volvió a triunfar. Aquí Hay Tomate, Desafío, Osadía, Mar de Plata y Las Lily's, nombre homenaje a los gigantes y cabezudos de las fiestas, recibieron también menciones en este apartado.

El Concurso de Maquillaje coronó a Lanikai como ganadora. Payá's, Multicolor, Desafío, Osadía y Destellos fueron reconocidas igualmente. Bajando hacia las categorías grupales de esta categoría, Las Lily's ganaron en grupo. Vive la Vida las acompañó en el segundo puesto.

Categoría Posición Ganador Premio 👶 Infantil Infantil 🥇 1º Ciudad del Mar 1.800 € Infantil 🥈 2º Entre Amigas 1.200 € 👤 Individual Individual 🥇 1º Minerva y Pedro 1.000 € Individual 🥈 2º Los Gonfer 800 € Individual 🥉 3º Antonio y Toñi 400 € 👥 Grupo Grupo 🥇 1º Las Lily's 1.800 € Grupo 🥈 2º Vive la Vida 1.200 € 🎭 Disfraz Disfraz 🥇 1º Soul Dance 3.000 € Disfraz 🥈 2º Aquí Hay Tomate 2.000 € Disfraz 🥉 3º Destellos 1.100 € Disfraz 4º Daimana 800 € ✨ Fantasía Fantasía 🥇 1º No Ni Na 3.000 € 🎨 Creativa Creativa 🥇 1º Payá's 3.000 € Creativa 🥈 2º Blanca de Sal 2.000 € Creativa 🥉 3º Multicolor 1.100 € Creativa 4º Desafío 800 € 💄 Maquillaje Maquillaje 🥇 1º Lanikai 1.100 € Maquillaje 🥈 2º Payá's 900 € Maquillaje 🥉 3º Multicolor 800 € Maquillaje 4º Desafío 600 € Maquillaje 5º Osadía 400 € Maquillaje 6º Destellos 200 € 🎬 Puesta en Escena P. Escena 🥇 1º Payá's 1.500 € P. Escena 🥈 2º Aquí Hay Tomate 1.100 € P. Escena 🥉 3º Desafío 800 € P. Escena 4º Osadía 600 € P. Escena 5º Mar de Plata 400 € P. Escena 6º Las Lily's 200 € 🏆 Especiales Especial 🏅 Las Lily's Mariconchi Baños Especial 🏅 Osadía Borneo (200 €)

Podio

En el ámbito infantil, el colegio Ciudad del Mar logró el primer premio. Entre Amigas se llevó el segundo. Ya en individuales, Minerva y Pedro alcanzaron el primer puesto. Los Gonfer y Antonio y Toñi completaron el podio. Para finalizar, los premios especiales distinguieron a Las Lily's, en homenaje a los gigantes y cabezudos, con el premio Mari Conchi Baños. Osadía recibió el premio Borneo Hijas del Sol, cerrando así un palmarés completo.