Unas obras para mejorar la red de pluviales inundan la calle Paraná de Orihuela Costa. En concreto, frente al colegio Playas de Orihuela ha estado saliendo una gran columna de agua este lunes como consecuencia de la rotura de una tubería, en un punto donde se está llevando a cabo una actuación para la mejora de la red de pluviales.

Una excavadora, que estaba trabajando para colocar imbornales, ha profundizado más de lo debido, según fuentes municipales, que indican que el agua corriente estará cortada en esta zona del litoral oriolano durante unas cuatro horas hasta que se arregle la avería.

El Ayuntamiento de Orihuela está ejecutando un sistema de drenaje sostenible en este vial a través de un contrato que se adjudicó a finales de año a la mercantil Mistral 3000 por un importe de 150.000 euros -financiados por fondos europeos Next Generation- y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objetivo es dar solución a las escorrentías que recibe la calle Paraná de las avenida California cuando se producen lluvias de intensidad media o alta, que provocan inundaciones en la calzada.

El proyecto, promovido por la Concejalía de Turismo, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, incluye la instalación de un jardín de lluvia, que acumulará parte del agua, favoreciendo su almacenamiento superficial y aportando una nueva zona verde.