Orihuela mantiene suspendidas las actividades al aire libre por viento

El viento sigue haciendo estragos en Orihuela. De las 28 intervenciones del Consorcio de Bomberos este lunes, diez son en la Vega Baja, con especial incidencia en la capital de la comarca.

El Ayuntamiento mantiene suspendidas las actividades al aire libre -por prudencia- en todo el municipio, pese a que los niveles de aviso por viento puedan disminuir temporalmente, ya que el reciente temporal ha podido debilitar estructuras, arbolado y elementos móviles, aumentando la vulnerabilidad del entorno. En estas condiciones, incluso rachas moderadas pueden provocar caídas o nuevos incidentes.

Así, continúa vigente el decreto del pasado jueves dado que persisten activos los avisos metereológicos. La medida permanecerá vigente mientras existan condiciones que puedan suponer riesgo. De ello dependerá que se celebre el desfile de Canaval este martes después de que se aplazara el viernes.

El Consistorio recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas, alejarse de elementos inestables o mobiliario urbano y seguir únicamente la información de canales oficiales.

Desde el viernes y durante el fin de semana, el Centro de Coordinación Municipal desplegó un operativo reforzado en el que participaron de forma conjunta Policía Local, Protección Civil y Emergencias, brigadas municipales y servicios de mantenimiento, en colaboración con los bomberos del Consorcio Provincial.

La Policía Local dobló sus patrullas para garantizar vigilancia permanente en todo el término municipal. Protección Civil y Emergencias mantuvo dos equipos móviles desplegados, mientras que Parques y Jardines contó con dos brigadas específicas activadas. También se reforzó el servicio de Alumbrado Público, así como los equipos de Limpieza Viaria y RSU.

Entre las distintas incidencias, destacaron la caída de ramas en diferentes puntos del municipio, sin registrarse el desplome de árboles completos, y actuaciones preventivas por tejas sueltas en edificios y viviendas para evitar posibles desprendimientos.

También se cayeron tres báculos de alumbrado público en la zona de Las Espeñetas, cuya base presentaba un proceso de corrosión derivado de la exposición continuada a la acción reiterada de micciones de perros, circunstancia que acelera el deterioro estructural del soporte.

El cableado de telecomunicaciones se desprendió en la subida al Seminario, dejando sin servicio de internet a estas instalaciones, donde se habrían registrado rachas de más de 100 km/h.

Hubo un corte de suministro eléctrico de aproximadamente cuatro horas en la pedanía de Hurchillo, provocado por la caída de una línea de abastecimiento, mientras que en el litoral de una valla publicitaria, que fue retirada con la intervención de los bomberos.

El polideportivo de Las Espeñetas también sufrió daños el domingo, tras varias rachas de 90Km/h.