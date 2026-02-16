TORREVIEJA
Sol y Luna; un juego de sombras: un libro para explicar en las aulas la astronomía y los eclipses
El volumen escrito por el maestro Adrián Rodríguez Torres es el primer libro didáctico impulsado por el colectivo Proyecto Mastral de Torrevieja
Proyecto Mastral presentó en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja su primer libro didáctico, “Sol y Luna; un juego de sombras”, una publicación dirigida al profesorado de Educación Primaria y Educación Especial con el objetivo de acercar la astronomía al aula a través de los eclipses.
El libro, escrito por el maestro Adrián Rodríguez Torres, reúne más de treinta propuestas prácticas e inclusivas, incluyendo materiales adaptados para alumnado con necesidades educativas especiales.
La presentación estuvo conducida por uno de los fundadores de Proyecto Mastral, Rubén Torregrosa, y contó con la asistencia de representantes municipales, entidades colaboradoras y miembros de la comunidad educativa.
Divulgación científica
Durante el acto se destacó la importancia de fomentar la divulgación científica desde edades tempranas. El evento concluyó con una breve intervención del divulgador Nahúm Méndez y la entrega de reconocimientos a colaboradores.
El libro se distribuirá en las bibliotecas de los centros educativos de Torrevieja y podrá descargarse gratuitamente desde la web de Proyecto Mastral (www.eltiempoentorrevieja.es).
La iniciativa forma parte del programa “El tiempo en el cole”, impulsado por la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Torrevieja, AGAMED y Proyecto Mastral, con la colaboración del Parque Natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja.
