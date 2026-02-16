El Departamento de Salud de Orihuela reduce en un año la espera a una cirugía programada en 40 días

El Departamento de Salud de Orihuela ha situado su demora quirúrgica estructural en 68 días, una cifra inferior a la media de la Comunidad Valenciana, que se sitúa en 88, según los datos publicados por la Conselleria de Sanidad correspondientes al cierre del mes de diciembre. En el otro departamento de la Vega Baja, el de Torrevieja, es de 70 días, lo que contrasta con los 113 del Departamento de Salud de Alicante.

Este dato supone una mejora en el acceso a la cirugía programada, consolidando la evolución positiva registrada a lo largo del último año, según la valoración de la gerencia del departamento. En diciembre de 2024, la demora quirúrgica estructural era de 108 días, lo que implica una reducción de 40 días en el plazo de un año.

En total, en el Departamento de Salud de Orihuela hay 1.526 pacientes esperando una cirugía, de los que 925 llevan aguardando hasta tres meses, 199 entre 91 y 180 días y 402 más de 180.

Pacientes con riesgo vital

Además, se ha reducido en el último año en más del 54 % el plazo para intervenir quirúrgicamente a pacientes con riesgo vital, que sufren cáncer o una enfermedad coronaria grave, entre otras, que necesitan ser intervenidas con urgencia, al pasar de 24 días en diciembre de 2024 a 11 un año después. Estos pacientes son los que engloban la prioridad 1, es decir, los que han de ser intervenidos en un máximo de 30 días debido a su pronóstico grave.

Precisamente, este es uno de los objetivos de la Conselleria de Sanidad desde el inicio de esta legislatura, cuando se estableció que la actividad quirúrgica debía priorizar aquellas patologías con mayor gravedad. En términos globales, se ha reducido en más del 60 %, pasando de 61 días de tiempo medio en junio de 2023 a solo 24 días al cierre de 2025.

En cuanto a la prioridad 2, que son aquellas intervenciones que han de realizarse en un plazo no superior a 90 días, la lista de espera media en el Departamento de Salud de Orihuela es de 47 días, frente a los 85 días de un año antes, es decir, se ha producido una reducción de casi el 45 %.

A nivel provincial, la lista de espera media en este tipo de cirugías es de 87 días, aunque se ha reducido casi un 29 % el número de pacientes pendientes en esta prioridad, en comparación con el inicio de legislatura.

Especialidades

Por especialidades quirúrgicas, la práctica totalidad de las incluidas en la cartera de servicios del Hospital Universitario Vega Baja se mantienen por debajo de la media autonómica, "consolidando una tendencia favorable en el acceso a los procedimientos quirúrgicos programados", apuntan las mismas fuentes.

En relación con el volumen global de pacientes en lista de espera quirúrgica, el departamento oriolano refleja una reducción significativa con respecto al año anterior al haber logrado un descenso del 30,79 %.

Desde el Departamento de Salud de Orihuela se destaca que "esta evolución positiva ha sido posible gracias al esfuerzo coordinado en planificación, gestión y actividad asistencial, al compromiso de los profesionales sanitarios y al apoyo y estrategias marcadas por la Conselleria de Sanidad".

En la provincia

Según los mismos datos, un total de 26.803 pacientes de la provincia de Alicante están en lista de espera para operarse en alguno de los diez hospitales de la red pública sanitaria, 557 más que en la lectura anterior, realizada en junio, cuando entonces había 26.246. Esta cifra representa el 36 % de todos los que hay en espera en la Comunidad (72.800). De todos ellos, la mitad sufre una demora inferior a tres meses en su intervención, mientras que 3.811 llevan aguardando la llamada del cirujano entre tres y seis meses (un 24 % menos), y 9.956 esperan más de medio año (un 23 % más).