SUMA reabre su oficina principal en Torrevieja tras invertir 300.000 euros en su modernización

La Diputación de Alicante ha concluido las obras de reforma de la oficina de SUMA Gestión Tributaria en Torrevieja, ubicada en la calle Patricio Pérez, en el centro del casco urbano. La actuación, con un presupuesto aproximado de 300.000 euros, ha transformado la oficina en un espacio único de 266 m² construidos destinado a la atención tributaria ciudadana. Las instalaciones han reabierto sus puertas este lunes.

La intervención ha resuelto tres carencias detectadas en las instalaciones anteriores, según figura en el proyecto: la existencia de barreras arquitectónicas en el acceso (con un desnivel de 30 centímetros entre el exterior y el interior), el estado obsoleto de las instalaciones técnicas y una distribución espacial inadecuada para la demanda de atención presencial. Para eliminar las barreras se ha construido una rampa exterior de acceso con pendiente máxima del 12 % y se ha eliminado cualquier desnivel en el recorrido interior. Las redes eléctricas, de fontanería, saneamiento y climatización han sido sustituidas en su totalidad.

Fachada de la oficina de SUMA, reabierta en el centro de Torrevieja / D. Pamies

Distribución y capacidad

El espacio reformado alberga 24 puestos de trabajo para el personal de SUMA, distribuidos entre atención directa al público, gestión administrativa y coordinación. La zona principal de atención dispone de nueve mostradores que permiten atender simultáneamente a 18 usuarios. Complementan el diseño una sala de espera con capacidad para 16 personas sentadas, una zona de descanso con servicio de café, una sala de juntas para ocho personas, archivo, servicios higiénicos accesibles y cuarto de instalaciones. La ocupación máxima autorizada del local asciende a 64 personas entre empleados y visitantes.

Servicio durante las obras

Durante el periodo de ejecución de las obras, iniciadas el 20 de octubre de 2025, SUMA ha mantenido sus servicios de atención al ciudadano en un local cedido por el Ayuntamiento de Torrevieja en el edificio de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), situado en la avenida de las Habaneras. Según el Ayuntamiento "esta actuación forma parte del Plan de Reforma de Oficinas de SUMA 2023-2030, impulsado por la Diputación de Alicante, cuyo objetivo es modernizar las instalaciones para ofrecer un servicio más accesible, eficiente y sostenible a los ciudadanos".

Torrevieja, junto con Benidorm han sido las primeras ciudades en tener unas nuevas oficinas más accesibles y modernas. "La nueva oficina contará con espacios más amplios, una distribución abierta y luminosa, y zonas de atención personalizadas que facilitarán una atención más cercana y directa al contribuyente”, según el Consistorio.

Elementos incorporados

La reforma incluye un sistema automatizado de gestión de turnos integrado en pantallas informativas, suelos técnicos registrables para facilitar el mantenimiento de instalaciones, carpinterías exteriores de aluminio con rotura de puente térmico y trasdosados aislantes en cerramientos interiores para mejorar el comportamiento térmico. El local, propiedad de SUMA Gestión Tributaria (Diputación de Alicante), ya se encuentra operativo para la prestación de servicios tributarios a la ciudadanía de Torrevieja.

El trabajo que hace

La mayor parte de la recaudación tributaria del Ayuntamiento de Torrevieja está delegada en SUMA con un volumen de recaudación ejecutiva muy importante: casi 40 millones de euros en Impuesto de Bienes Inmuebles anuales, en torno a 15 millones en Plusvalías, además de tramitar, entre otros, el impuesto de actividades económicas, el de vehículos de tracción mecánica de más de 60.000 coches y motos registrados en la ciudad, todas las multas administrativas del municipio, incluidas las de tráfico... Se trata de una oficina con mucha actividad, que además se ubica frente al centro de salud de Patricio Pérez.

Acceso principal a la oficina remodelada de SUMA en Torrevieja / D. Pamies

Desierto

Suma no ha informado la cifra exacta de inversión que en el pliego de condiciones del contrto figuraba con 315.000 euros. Impulsó el concurso público para adjudicar la obra en septiembre de 2025 pero lo declaró desierto al no presentarse ninguna oferta. Después, como permite la legislación de contratación, realizó una adjudicación a través del procedimiento negociado sin publicidad sin publicar el resultado: no ha indicado qué empresa lo ha realizado ni el importe de la inversión final.