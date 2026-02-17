Abre un nuevo tramo del paseo renovado del Dique de Levante de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este martes la apertura parcial de un nuevo tramo en el ámbito de las obras de Repavimentación y Reparación del Dique de Levante. El proyecto de remodelación de este paseo marítimo contempla la actuación en 1.247 metros de los cuales, desde este martes, ya han sido abiertos al público aproximadamente 700 metros con esta segunda recepción parcial.

La primera apertura se llevó a cabo a finales de diciembre y cubría entre el inicio del paseo hasta "la curva" del dique, en la que se encuentra la escultura de la Bella Lola. El que se reabre ahora abarca otros 250 metros lineales de paseo, desde ese mirador de la "Bella Lola" hasta el siguiente mirador en dirección hacia el faro. En las obras, adjudicadas a CHM, se invierten 6,5 millones.

Aspecto de la remodelación del paseo del Dique de Levante de Torrevieja, con una de sus fuentes / JOAQUÍN CARRIÓN

Marzo, antes de Semana Santa

La concejala de Infraestructuras y Obras, Sandra Sánchez, indicó que la finalización total de las obras y su recepción definitiva está prevista para finales del mes de marzo, poco antes de Semana Santa.

La decisión de abrir un nuevo tramo se adoptó en junta de gobierno extraordinaria este martes tras comprobar que constituye una unidad funcional autónoma, al disponer de continuidad espacial, accesos independientes, recorridos completos y todos los elementos necesarios para el uso público previsto en el proyecto aprobado.

D. Pamies

La previsión inicial del contrato era que todo el paseo estuviera abierto al completo en julio pasado, que era cuando se cumplía el plazo de nueve meses de ejecución. Luego se retrasó a septiembre y después a noviembre. El último aplazamiento se produjo porque una bacteria afectó a todo el material de pasamanos de acero inoxidable y la remodelación ha tenido que esperar a la producción de una nueva remesa completa para los 1.200 metros lineales de la reforma. Ahí se decidió que se reabriera por tramos.

Todo en obras El acceso al paseo del dique de Levante se realiza ahora desde un entorno levantado por las obras. El arranque del dique está siendo remodelado para construir la pasarela de acceso a la nueva zona de ocio. La obra está muy atrasada y todavía se trabaja en la cimentación. También está en marcha la reurbanización del espacio que acogía la feria de atracciones donde se ha demolido el paseo de La Libertad. En esta zona se avanza con una solera de hormigón, la instalación de alumbrado y un edificio municipal -que oculta la visual con la bahía y que el edificio del nuevo centro de ocio intenta salvar con un espacio diáfano entre la planta baja y la primera.

Con la obra se está retirando todo el adoquinado y la solera de tablones de madera actual y se ha ubicado un pavimento continuo de madera tecnológica, en tonos claros, similar a la que ya se sitúa en algunos puntos del paseo de Punta Margalla o la senda peatonal de La Mata, sobre un tramex de fibra de vidrio. Se han sustituido todas las barandillas y pasamanos por otras de acero inoxidable con mayor durabilidad. Con la remodelación se ha suprimido además, el botaolas -el murete que se eleva sobre el paseo hacia al mar- que se ha sustituido por un banco con acabado de hormigón de altas prestaciones con remate pulido mecanizado, brillante y sin poros similar a la textura pulida de la piedra de granito o mármol.

Se situa de espaldas al mar, continuando "con la filosofía actual del paseo", con la salvedad de abrir en distintos tramos, espacios libres con barandilla abiertos hacia el mar, como es el caso del mirador de la "Bella Lola". Un aspecto de la reforma que está acabado al completo es la iluminación turística led, desplegada en la zona inferior en el pavimento del paseo y que ha sido sufragada con fondos europeos Next Generation con un coste de más de un millón de euros, incluida en el presupuesto de la obra. La estructura voladiza se ha repintado en un color gris, que sustiuye al amarillo y se mantiene la fisonomía de las pérgolas de los miradores.

Aspecto nocturno de la remodelación del paseo del Dique de Levante en Torrevieja / D. Pamies

El paseo del dique de Levante fue un proyecto impulsado en 1999 por el entonces conseller José Ramón García Antón y fue diseñado por diseñado por el ingeniero de Torrevieja, Vicent Esteban Chapapría. Su mantenimiento, limpieza y reparación depende del Ayuntamiento a través de un convenio con la Generalitat, puesto que la senda voladiza sobre el dique está dentro del puerto competencia de la administración autonómica. Se ha convertido en uno de los espacios más singulares abiertos al Mediterráneo de la ciudad, jalonado en todo su recorrido por la bahía y el mar.