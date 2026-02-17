Cerca de medio centenar de nuevos árboles mejoran la sombra y el paisaje urbano en Torrevieja
La intervención incorpora especies arbóreas adaptadas al entorno urbano, favoreciendo la biodiversidad y la resiliencia climática de la ciudad
Actúa, empresa del Grupo Hozono Global encargada del mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos de Torrevieja, ha llevado a cabo una nueva actuación de refuerzo del arbolado urbano mediante la plantación de cerca de medio centenar de árboles en las calles Delfina Viudes y Diego Ramírez, en el marco del plan municipal de mejora y renaturalización de los espacios públicos.
Durante los últimos días, los equipos especializados de la compañía han intervenido en ambas vías con el objetivo de incrementar las zonas de sombra, embellecer el paisaje urbano y contribuir a la mejora de la calidad ambiental y el confort térmico de vecinos y visitantes.
En concreto, la intervención ha incluido la plantación de 27 plátanos (Platanus orientalis) en la calle Delfina Viudes, una especie de gran porte especialmente adecuada para entornos urbanos por su capacidad para generar amplias zonas de sombra y su resistencia a las condiciones climáticas locales. Asimismo, en la calle Diego Ramírez se han incorporado 15 ejemplares de arce (Acer negundo), elegidos por su valor ornamental y su contribución al incremento de la biodiversidad y al atractivo paisajístico del entorno.
Las actuaciones se han desarrollado siguiendo criterios técnicos de sostenibilidad y adaptación al medio urbano, garantizando un correcto desarrollo del sistema radicular, la compatibilidad con las infraestructuras existentes y un mantenimiento eficiente a largo plazo.
Con esta actuación, Torrevieja continúa avanzando en su apuesta por un entorno urbano más verde y habitable, incorporando nuevo arbolado que mejora la sombra, el paisaje y el bienestar diario de vecinos y visitantes.
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- El centro histórico de Orihuela entra en la UCI: se aplica dos años después la ordenanza para obligar a los propietarios a edificar solares y rehabilitar edificios
- Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros