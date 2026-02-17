Cerca de medio centenar de nuevos árboles mejoran la sombra y el paisaje urbano en Torrevieja

Actúa, empresa del Grupo Hozono Global encargada del mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos de Torrevieja, ha llevado a cabo una nueva actuación de refuerzo del arbolado urbano mediante la plantación de cerca de medio centenar de árboles en las calles Delfina Viudes y Diego Ramírez, en el marco del plan municipal de mejora y renaturalización de los espacios públicos.

Durante los últimos días, los equipos especializados de la compañía han intervenido en ambas vías con el objetivo de incrementar las zonas de sombra, embellecer el paisaje urbano y contribuir a la mejora de la calidad ambiental y el confort térmico de vecinos y visitantes.

En concreto, la intervención ha incluido la plantación de 27 plátanos (Platanus orientalis) en la calle Delfina Viudes, una especie de gran porte especialmente adecuada para entornos urbanos por su capacidad para generar amplias zonas de sombra y su resistencia a las condiciones climáticas locales. Asimismo, en la calle Diego Ramírez se han incorporado 15 ejemplares de arce (Acer negundo), elegidos por su valor ornamental y su contribución al incremento de la biodiversidad y al atractivo paisajístico del entorno.

Las actuaciones se han desarrollado siguiendo criterios técnicos de sostenibilidad y adaptación al medio urbano, garantizando un correcto desarrollo del sistema radicular, la compatibilidad con las infraestructuras existentes y un mantenimiento eficiente a largo plazo.

Con esta actuación, Torrevieja continúa avanzando en su apuesta por un entorno urbano más verde y habitable, incorporando nuevo arbolado que mejora la sombra, el paisaje y el bienestar diario de vecinos y visitantes.