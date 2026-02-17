TORREVIEJA
En clase en buena compañía: un colegio de Torrevieja impulsa la terapia con perros para alumnos con necesidades especiales
La iniciativa pionera de la AMPA del CEIP "Nuestra Señora del Rosario", respaldada por Agamed, ofrece sesiones semanales donde la perra Libertad ayuda a mejorar el lenguaje y la interacción social de veintitrés alumnos
En el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Torrevieja se desarrolla desde enero de 2025 un programa de Terapias Asistidas con Perros dirigido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro en colaboración con la Fundación Centauro Quirón y financiada por Agamed, consiste en sesiones semanales de 45 minutos en las que la perra Libertad trabaja, junto a profesionales especializados, en actividades terapéuticas cuya función es mejorar el aprendizaje de los pequeños: autorregulación emocional, desarrollo del lenguaje, desarrollo de la psicomotricidad y fomento de la interacción social. El programa atiende actualmente a veintitrés alumnos -siete del aula de alumnos con necesidades especiales y dieciséis de aulas ordinarias-, con diagnósticos del espectro autista en distintos grados, retraso global del desarrollo, parálisis cerebral, síndrome de Down o trastornos del lenguaje.
El proyecto nació de una propuesta del colectivo de familias, que identificó una carencia de recursos especializados en el centro público y decidió no esperar más e impulsar la propuesta. Tras contactar con la Fundación Centauro Quirón, entidad sin ánimo de lucro especializada en intervenciones asistidas con animales desde 2016, las familias del AMPA gestionaron el visto bueno del equipo directivo y del profesorado para integrar las sesiones en la dinámica escolar ordinaria. Al no formar parte del proyecto educativo oficial, el programa depende íntegramente de financiación externa -de otro modo hubiera sido muy difícil ponerlo en pie-, señalan a INFORMACIÓN-.
Capacidades
Según los expertos el animal reduce la ansiedad, estimula la comunicación en quienes presentan dificultades verbales y genera un entorno donde el error pierde importancia y pasa desapercibido para los propios alumnos, que establecen un estrecho vínculo con el animal. Los docentes observan avances que, explican, se miden en gestos concretos: un niño que por primera vez sostiene el contacto visual al señalar al perro, una niña que verbaliza una necesidad tras interactuar con "Libertad", otro que mantiene la atención varios minutos más de lo habitual...
Las sesiones se adaptan a las capacidades de cada grupo. En una actividad denominada "Planeta de las Emociones", los niños relacionan expresiones faciales con estados anímicos mientras interactúan con Libertad; en otra, trabajan colectivamente en la creación de un libro ilustrado sobre la vida de Donga, otra perra del programa, que requirió una intervención quirúrgica, ejercitando la lectoescritura y la empatía.
Experiencia
Según explican desde el AMPA de alumnos, la Fundación Centauro Quirón aportó su experiencia profesional mediante un equipo multidisciplinar formado por psicólogos y guías caninos, junto con perros rescatados y adiestrados específicamente para estas intervenciones. Agamed, empresa mixta de suministro de agua de Torrevieja, por su parte, asumió el patrocinio íntegro dentro de su política de responsabilidad social corporativa, permitiendo desarrollar la iniciativa durante dos cursos consecutivos. Las familias de este centro público valoran especialmente que el acceso a estas terapias sea gratuito e independiente del poder adquisitivo de cada hogar o de la concesión de becas puntuales.
El reto inmediato del AMPA es consolidar el programa en el tiempo y, a medio plazo, extenderlo a todos los niveles de infantil y primaria para que el conjunto del alumnado pueda beneficiarse de las sesiones. Para ello, continúan buscando nuevos apoyos además de los que ya reciben, y animan a otros centros a aplicar el modelo instando también a las administraciones públicas a considerar la financiación estable de este tipo de terapias dentro de la oferta educativa ordinaria.
