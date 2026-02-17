Compromís y Cambiemos alertan de que el PP está desmantelando la sanidad pública en Orihuela
Las formaciones sostienen que la comarca de ha convertido en "un laboratorio de prácticas" para beneficiar a la privada
Cambiemos Orihuela y Compromís se han reunido este martes con representantes sindicales de la sanidad del área de salud de Orihuela para denunciar los incumplimientos del Consell con la ciudad y sus pedanías, la cuarta ciudad valenciana en extensión.
Así, ambas formaciones han concluido que "la estrategia del PP es desmontar la sanidad pública para beneficiar a la privada", convirtiendo a Orihuela y toda la comarca en "un laboratorio de prácticas". En palabras de Carles Esteve, portavoz de los valencianistas en las Cortes, "están probando formas nuevas de privatizar", en beneficio de las privadas como Ribera Salud, que tiene intención de construir un nuevo hospital en Orihuela Costa en los próximos meses.
Tanto sindicatos como partidos han señalado los impagos de los complementos de difícil cobertura y la situación del SAMU en el municipio como parte de ese plan de "vaciado" que está siguiendo el Partido Popular en esta área sanitaria desde junio de 2023, según han sostenido.
Hace pocas semanas sacaron 197 plazas de difícil cobertura en el departamento de Orihuela, y "todo apunta que seguirán sin cubrirse", ha manifestado Esteve.
Incentivos
"Reivindicamos que los incentivos salariales a los médicos de la comarca se paguen, ya que lo tienen reconocido por ley al ser un área de difícil cobertura, y una ampliación de la cartera de servicios del Hospital de la Vega Baja", así como que "se siga invirtiendo en el decreto de difícil cobertura para que no cierren los centros sanitarios en pedanías tras la jubilación de los médicos titulares", ha señalado la portavoz de Cambiemos Orihuela, Leticia Pertegal, que ha incidido en que "la situación del SAMU de Orihuela es lamentable".
En este sentido, la edil ha criticado al alcalde Pepe Vegara y a la concejala de Sanidad, Irene Celdrán, porque "no se está reclamando ni una sola mejora para nuestra ciudad o comarca. Es lamentable que estén mirando para otro lado cuando tenemos la sanidad hecha un auténtico solar. Están permitiendo que nuestra sanidad sea un campo de experimentos de la conselleria de Sanidad", ha concluido Pertegal.
