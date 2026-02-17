Los Montesinos se mantiene firme con la protesta por la nueva red de autobuses pese a que la Generalitat le tiende la mano

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha intentado limar asperezas con el Ayuntamiento de Los Montesinos después de que el Consistorio denunciara públicamente el "ninguneo" por parte de la Generalitat Valenciana en relación con la implantación del nuevo servicio de transporte interurbano en la comarca.

El alcalde del municipio, José Manuel Butrón (PSOE), mostró su malestar por no haber sido invitado a la presentación oficial de las nuevas líneas de autobús, que se celebró la semana pasada en Orihuela con la presencia del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, una cita, lamentó el primer edil, a la que sí fueron convocados otros regidores de la zona.

"El transporte público es un servicio esencial para nuestros vecinos, y no entendemos cómo se presenta un eje comarcal que afecta directamente a nuestro municipio sin contar con Los Montesinos", manifestó Butrón, que añadió que "es una falta de respeto institucional y hacia nuestros ciudadanos".

Protesta

Hasta el punto de que el Ayuntamiento convocó una concentración para este viernes, a las 17.30 horas, que cortará la CV-945. Una protesta que se mantiene pese a que el departamento que dirige Vicente Martínez Mus ha remitido al Consistorio una propuesta formal -después de otras comunicaciones informales en el mismo sentido-, en la que la conselleria afirma que realizará en la localidad la próxima presentación de los nuevos servicios de transporte por carretera correspondientes al contrato CE-710, con 14 líneas y 22 vehículos que ofrecerán servicio -con una demanda prevista de 611.452 viajeros al año y 43.528 expediciones anuales- entre Alicante, Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigastro, Benejúzar, Benijófar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Elche, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Isidro, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Torrevieja.

Mejoras

"Dado que Los Montesinos es una localidad beneficiada de dos líneas de este contrato y verá incrementada su conexión con Orihuela, Torrevieja y el hospital, consideramos el municipio una ubicación idónea para realizar el acto", explica el escrito de conselleria, que también incide en que en la puesta de largo en Orihuela del contrato CE-714, que está en vigor desde este mes, participaron los ayuntamientos que se ven beneficiados de forma directa, pero "la intención de la Generalitat es realizar otras presentaciones conforme se vayan activando los otros dos contratos pendientes".

El Ayuntamiento, por su parte, se ha mostrado abierto a la propuesta y ha solicitado más información a la conselleria, aunque al mismo tiempo mantiene la protesta, que, por otro lado, fue solicitada y autorizada el pasado día 5, antes de la presentación en la capital de la Vega Baja.

Líneas CE-710 ORIHUELA-ALICANTE (directo) ORIHUELA-AEROPUERTO ORIHUELA-UNIVERSIDAD ALICANTE (por Redován, Callosa de Segura) ORIHUELA-HOSPITAL-ALMORADÍ-ELCHE ORIHUELA-ELCHE (por Redován, Callosa de Segura, Albatera) SAN MIGUEL DE SALINAS-ALICANTE (por Dolores y Catral) ALMORADÍ-ORIHUELA ALMORADÍ-ROJALES-HOSPITAL DE TORREVIEJA CATRAL-ALBATERA-ALMORADÍ-TORREVIEJA ORIHUELA-SAN MIGUEL DE SALINAS-PILAR DE LA HORADADA ORIHUELA-SAN MIGUEL SALINAS-TORREVIEJA ORIHUELA-TORREVIEJA-HOSPITAL TORREVIEJA ORIHUELA-HURCHILLO-SAN MIGUEL-TORREVIEJA BENIJÓFAR-GUARDAMAR DEL SEGURA (por Ciudad Quesada)

Tres ejes

Ya está en funcionamiento, desde el 1 de febrero, el primer corredor, el CE-714, con seis vehículos en servicio y cinco rutas, que contempla una nueva línea que conecta la Vega Baja con el aeropuerto de Alicante-Elche. Además, mejora las conexiones entre Guardamar del Segura y Orihuela, que pasan a disponer de rutas también los domingos y festivos durante todo el año, y se crea la línea 4B, que incorpora la conexión de las poblaciones de Benferri y La Murada, en Orihuela, con el Hospital del Vega Baja. La demanda prevista es de 143.772 viajeros al año y 10.602 expediciones anuales.

Pero la Generalitat pondrá en marcha antes del verano otros dos corredores para atender a una población con 400.000 habitantes y 33 núcleos urbanos con un total de 28 líneas de autobuses interurbanos con mejoras como la ampliación de servicios en domingos y festivos, mayores frecuencias y más conexiones con el hospital y el aeropuerto.

Se está haciendo a través de contratos de emergencia con una vigencia de dos años hasta la adjudicación definitiva, con un coste anual de 10 millones de euros financiados en un 45 % por la Generalitat, con una aportación de 4,5 millones al año.