Orihuela saca pecho de sus recursos naturales con siete nuevas rutas turísticas

Orihuela tendrá siete rutas medioambientales. Hasta ahora cada mes la Concejalía de Turismo ofrecía cada mes recorridos turísticos, a los que se suma ahora una nueva propuesta.

El Ayuntamiento ha licitado un contrato por 15.143 euros para adjudicar a una empresa la organización de una serie de rutas por el ecosistema del municipio a cargo de guías locales expertos en biodiversidad, que compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre la fauna y flora de la localidad, transmitiendo al mismo tiempo la importancia de proteger los recursos naturales, según el propio pliego.

La contrata, a propuesta de la Concejalía de Turismo, que dirige Gonzalo Montoya (Vox), tendrá la duración de un año con posibilidad de prorrogarlo uno más para ofrecer -dice el expediente- no solo una experiencia directa con la naturaleza, sino también "reforzar la identidad de Orihuela como un destino donde el respeto y la conservación del medio ambiente son pilares fundamentales".

El objetivo, argumenta la concejalía, es resaltar la riqueza paisajística y la biodiversidad única del municipio, y convertir a Orihuela en un referente del turismo sostenible y de calidad en la región, puesto que sus paisajes, que incluyen espacios emblemáticos como la Sierra de Orihuela, el Parque Natural de la Sierra de Escalona y el majestuoso Palmeral de San Antón, forman un mosaico de ecosistemas que no solo merecen ser protegidos, sino también promovidos como destinos turísticos.

Así, se proponen siete itinerarios, con personal cualificado como intérprete medioambiental que explique la biodiversidad de los diferentes ecosistemas.

Lo que ofrece cada recorrido

Una de las localizaciones es el Paisaje Protegido de Sierra Escalona, para visitar en otoño, con la posibilidad de que los asistentes puedan hacer seguimiento del búho real durante su época de celo. Un recorrido guiado por un especialista en fauna local, que proporcionará información científica y ambiental sobre la especie y su comportamiento.

Anillamiento y seguimiento de pollos de búho real en Sierra Escalona / Información

Esta actividad incluye una parte educativa con la identificación de restos biológicos y el uso de recursos tecnológicos para la observación indirecta del ave. Además, se favorecerá el reconocimiento auditivo y visual de otras especies nocturnas presentes en el entorno.

Para el verano, se propone el Molino de la Ciudad, destacando la observación ornitológica al atardecer para contemplar diversas aves que usan este espacio como zona de descanso.

Durante todo el año, se podrá visitar el monte de Arneva y Hurchillo a través de una ruta guiada para la observación paisajística, geológica y de fauna. Este recorrido ofrece una panorámica de la Vega Baja y la observación de especies -como el águila calzada y el búho real- y restos fósiles marinos como corales, conchas y dientes de tiburón.

Monte San Miguel / Información

También se propone hacer senderismo por el Monte San Miguel, poniendo en valor su patrimonio natural, histórico y cultural. Incluye los restos arqueológicos del castillo y otros vestigios, así como flora y fauna, con especies como la chova piquirroja, el roquero solitario y la collalba negra.

Acantilados, calas y playas, flora autóctona, el ecosistema dunar, aves marinas y -puntualmente- cetáceos es la propuesta de una ruta litoral por Orihuela Costa en primavera y otoño.

Ruta por el litoral / Información

Asimismo, se incluye el embalse de La Pedrera, con diversidad de especies que habitan el humedal y su entorno: aves acuáticas, reptiles y flora como carrizos, juncos y tarayales.

Embalse de La Pedrera / Áxel Álvarez

Por último, senderismo en la Sierra de Orihuela, con ascenso a la Cruz de la Muela para conocer la flora, sus usos tradicionales y su relación con la cultura local, minerales y formaciones geológicas y especies como el águila perdicera, el águila real y el cuervo grande.

Cruz de la Muela / Información

En total, el contrato establece 30 rutas por la naturaleza (a razón de 350 euros por recorrido para establecer el precio de la adjudicación), dos a realizar durante todos los meses del año salvo en época estival (junio, julio y agosto), que se harán cuatro.

Serán los fines de semana con una duración de entre dos y cuatro horas, sin excesiva complejidad, y acompañadas al menos por un monitor cualificado.