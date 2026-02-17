Orihuela saca pecho de sus recursos naturales con siete nuevas rutas turísticas
El Ayuntamiento licita un contrato de 15.000 euros para lanzar itinerarios por los ecosistemas del municipio y posicionarse como destino de "respeto y conservación del medio ambiente"
Orihuela tendrá siete rutas medioambientales. Hasta ahora cada mes la Concejalía de Turismo ofrecía cada mes recorridos turísticos, a los que se suma ahora una nueva propuesta.
El Ayuntamiento ha licitado un contrato por 15.143 euros para adjudicar a una empresa la organización de una serie de rutas por el ecosistema del municipio a cargo de guías locales expertos en biodiversidad, que compartirán con los asistentes sus conocimientos sobre la fauna y flora de la localidad, transmitiendo al mismo tiempo la importancia de proteger los recursos naturales, según el propio pliego.
La contrata, a propuesta de la Concejalía de Turismo, que dirige Gonzalo Montoya (Vox), tendrá la duración de un año con posibilidad de prorrogarlo uno más para ofrecer -dice el expediente- no solo una experiencia directa con la naturaleza, sino también "reforzar la identidad de Orihuela como un destino donde el respeto y la conservación del medio ambiente son pilares fundamentales".
El objetivo, argumenta la concejalía, es resaltar la riqueza paisajística y la biodiversidad única del municipio, y convertir a Orihuela en un referente del turismo sostenible y de calidad en la región, puesto que sus paisajes, que incluyen espacios emblemáticos como la Sierra de Orihuela, el Parque Natural de la Sierra de Escalona y el majestuoso Palmeral de San Antón, forman un mosaico de ecosistemas que no solo merecen ser protegidos, sino también promovidos como destinos turísticos.
Así, se proponen siete itinerarios, con personal cualificado como intérprete medioambiental que explique la biodiversidad de los diferentes ecosistemas.
Lo que ofrece cada recorrido
Una de las localizaciones es el Paisaje Protegido de Sierra Escalona, para visitar en otoño, con la posibilidad de que los asistentes puedan hacer seguimiento del búho real durante su época de celo. Un recorrido guiado por un especialista en fauna local, que proporcionará información científica y ambiental sobre la especie y su comportamiento.
Esta actividad incluye una parte educativa con la identificación de restos biológicos y el uso de recursos tecnológicos para la observación indirecta del ave. Además, se favorecerá el reconocimiento auditivo y visual de otras especies nocturnas presentes en el entorno.
Para el verano, se propone el Molino de la Ciudad, destacando la observación ornitológica al atardecer para contemplar diversas aves que usan este espacio como zona de descanso.
Durante todo el año, se podrá visitar el monte de Arneva y Hurchillo a través de una ruta guiada para la observación paisajística, geológica y de fauna. Este recorrido ofrece una panorámica de la Vega Baja y la observación de especies -como el águila calzada y el búho real- y restos fósiles marinos como corales, conchas y dientes de tiburón.
También se propone hacer senderismo por el Monte San Miguel, poniendo en valor su patrimonio natural, histórico y cultural. Incluye los restos arqueológicos del castillo y otros vestigios, así como flora y fauna, con especies como la chova piquirroja, el roquero solitario y la collalba negra.
Acantilados, calas y playas, flora autóctona, el ecosistema dunar, aves marinas y -puntualmente- cetáceos es la propuesta de una ruta litoral por Orihuela Costa en primavera y otoño.
Asimismo, se incluye el embalse de La Pedrera, con diversidad de especies que habitan el humedal y su entorno: aves acuáticas, reptiles y flora como carrizos, juncos y tarayales.
Por último, senderismo en la Sierra de Orihuela, con ascenso a la Cruz de la Muela para conocer la flora, sus usos tradicionales y su relación con la cultura local, minerales y formaciones geológicas y especies como el águila perdicera, el águila real y el cuervo grande.
En total, el contrato establece 30 rutas por la naturaleza (a razón de 350 euros por recorrido para establecer el precio de la adjudicación), dos a realizar durante todos los meses del año salvo en época estival (junio, julio y agosto), que se harán cuatro.
Serán los fines de semana con una duración de entre dos y cuatro horas, sin excesiva complejidad, y acompañadas al menos por un monitor cualificado.
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Los embalses del Segura ganan 92 hectómetros en la última semana y rozan el 40 % de su capacidad
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- El centro histórico de Orihuela entra en la UCI: se aplica dos años después la ordenanza para obligar a los propietarios a edificar solares y rehabilitar edificios
- Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros