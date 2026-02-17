Rojales invierte 544.000 euros en drenaje urbano contra inundaciones

El Ayuntamiento de Rojales continúa con la modernización de sus infraestructuras hidráulicas con la ejecución de la segunda fase de la mejora del drenaje en la zona urbana afectada por avenidas en el entorno de la plaza de los Suizos y calle Galicia (Cuenca Sur), una actuación incluida en el plan Vega Renhace.

La intervención cuenta con una inversión de 543.887 euros y dispone de una subvención directa de 450.000 euros concedida por la Generalitat Valenciana, con un plazo estimado de ejecución de dos meses. Cinco empresas se han presentado al concurso, que ha sido adjudicado a Contratas y Viales de Levante por un importe de 398.229 euros, lo que supone una rebaja sobre el precio inicial (419.750).

Después de una primera intervención, ahora se va a actuar en el último tramo de las calles Higueras y Algarrobos y en la avenida Las Naciones.

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, ha señalado que "esta obra responde a una necesidad real del municipio, especialmente en una zona que históricamente ha sufrido acumulaciones de agua en episodios de lluvias intensas". Asimismo, ha subrayado que "invertir en infraestructuras de drenaje es invertir en seguridad, prevención y calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas", al tiempo que "se refuerza la resiliencia del municipio frente al cambio climático".

La actuación se concentra en las calles Higueras y Algarrobos y en la avenida Las Naciones / Información

Por su parte, el concejal de Obras y Servicios, Jesús Martínez, ha explicado que "esta segunda fase supone una mejora técnica en el comportamiento hidráulico de la zona, ya que se ejecutará una nueva red separativa de saneamiento y pluviales que optimizará la evacuación del agua en momentos de máxima intensidad de lluvia y dará continuidad a la ya realizada en la anterior fase".

Además de la instalación de nuevos colectores, se renovarán pavimentos, bordillos y señalización vial.

Esta actuación forma parte de la estrategia global desarrollada tras los graves episodios de lluvias torrenciales que afectaron a la comarca en 2019, con el objetivo de adaptar las infraestructuras municipales a los nuevos retos climáticos.

Con esta inversión, concluye el Ayuntamiento, se reafirma su compromiso con la planificación urbana sostenible y la protección del municipio frente a posibles inundaciones futuras.