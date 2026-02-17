Los ecologistas denuncian la construcción de viviendas en el espacio con mayor protección ambiental de Sierra Escalona

La Asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) ha alertado de la construcción de una nueva vivienda en una de las zonas de mayor valor ambiental del término municipal de Orihuela. Según ha informado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Pavón, las obras se están llevando a cabo en un espacio sujeto a varias figuras de protección, lo que podría suponer una vulneración grave de la normativa vigente del Paisaje Protegido.

La construcción se encuentra en un terreno de 2,6 hectáreas clasificado como suelo no urbanizable común. El terreno se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en el ámbito de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y forma parte del Paisaje Protegido de Sierra Escalona. Y lo que resulta más llamativa, según la versión inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), la zona está catalogada como mosaico agroforestal, lindando con la que corresponde a la cuerda de Sierra Escalona y que está destinada a integrarse en el futuro parque natural, según las mismas fuentes. La construcción se encuentra situada cerca de puerto de Rebate. Entre la carretera que une Torremendo con Pilar de la Horadada y el vial que parte de Torremendo a Sucina (Murcia), en una de las zonas mejor conservadas del espacio natural, en el que se alternan todavía campos de secano con almendro, garroferos y olivos y la pinada de la umbría de Sierra Escalona.

Suspensión de licencias y normativa vulnerada

Pavón recordó que, tal como especifica el artículo 28 de la Ley Valenciana de Espacios Naturales Protegidos, mientras se tramita un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales "no pueden realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica" que dificulten los objetivos de la declaración del espacio.

La normativa establece que queda suspendido el otorgamiento de licencias municipales para este tipo de actos y se exige un informe favorable de la Generalitat para cualquier autorización que habilite transformaciones en el ámbito del PORN.

A esto se suma que, según los datos manejados por el colectivo, casi la totalidad de los terrenos de la parcela están considerados por el Plan de Acción Territorial Forestal como suelo forestal y, hasta la fecha, no existe ninguna declaración de Impacto Ambiental (DIC) aprobada para esta parcela. Una herramienta urbanística de tramitación compleja que bajo determinados supuestos autoriza construcciones en suelo no urbanizable.

La zona en obras es la parcela delimitada mediante una línea de color rojo. La zona verde suave es la zona IB del PORN, la verde más intensa la zona IA (es la cuerda de Sierra Escalona). / AMIGOS DE SIERRA ESCALONA

Llamamiento a las instituciones

Ante la evidencia de los trabajos, visibles en la delimitación de la zona en obras, ASE ha hecho un llamamiento urgente a las instituciones competentes. "De momento denunciamos públicamente las obras por su posible ilegalidad", ha declarado Pavón en su calidad de presidente de ASE.

La asociación insta tanto al Ayuntamiento de Orihuela, que aseguró a INFORMACIÓN que va a investigar la denuncia, como a la Conselleria de Medio Ambiente a que actúen en el marco de sus competencias para investigar la legalidad de la intervención. ASE también tiene previsto trasladar la actuación al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

En los últimos 20 años la zona en la zona de mayor protección de este espacio natural se han construido numerosas viviendas de envergadura sin ningún tipo de autorización y que se encuentran fuera de ordenación, cuentan con decretos de demolición y pese a ser ilegalizables se terminaron y están habitadas y en uso. Otras, las menos, fueron paralizadas por los ayuntamientos.

El colectivo ecologista señala que con esta denuncia pública busca frenar una transformación que consideran incompatible con la conservación de Sierra Escalona y exigir el cumplimiento estricto de las moratorias y protecciones que la legislación impone a estos espacios naturales antes de su declaración definitiva como parque natural.