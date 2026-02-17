Torrevieja instala nidos de aviones para combatir los mosquitos en el Hospital Universitario

Un total de 20 nidales de avión común (Delichon urbicum) han sido instalados este mes de febrero en la fachada exterior del Hospital Universitario de Torrevieja, en el lado que linda con el parque natural de la laguna de Torrevieja. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Torrevieja, tiene como objetivo principal reforzar las colonias de esta especie detectadas el pasado año en la zona, favoreciendo su asentamiento y reproducción en un entorno considerado idóneo para su desarrollo.

Control biológico

El avión común es una ave paseriforme migratoria, perteneciente a la familia de las golondrinas, catalogada como especie protegida y de alto valor ecológico. Su presencia resulta especialmente relevante en espacios sanitarios, ya que desempeña un papel fundamental en el control biológico de insectos voladores, en particular mosquitos, que pueden actuar como vectores de enfermedades.

Esta ave recorre anualmente alrededor de 10.000 kilómetros en sus desplazamientos migratorios y regresa fielmente a sus áreas de cría entre marzo y septiembre, periodo que coincide con la mayor presencia de mosquitos en el entorno, reforzando así el control natural de estas poblaciones. Puede comer más de quinientos mosquitos diarios. En zonas urbanas ha perdido algunas de las condiciones para ubicar sus nidos. Aunque los aviones sí cuentan con nidos realizados de forma natural en las fachadas del centro sanitario.

La instalación de estos nidos artificiales se enmarca dentro del Plan para el Fomento de la Biodiversidad en Torrevieja, que la empresa CTL está implantando en el municipio en el marco de la contrata del Servicio de Control de Plagas Urbanas, de la que es adjudicataria. La iniciativa cuenta con la colaboración suscrita entre el centro hospitalario y el Ayuntamiento, y responde a una estrategia municipal que integra la protección de la biodiversidad como herramienta complementaria en la gestión y prevención de plagas urbanas.

Conservación de especies

Este tipo de acciones contribuye no solo a la conservación de especies migratorias, sino también a promover soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en la gestión de los espacios públicos. La ubicación elegida, una fachada del hospital con exposición adecuada y proximidad a la Laguna de Torrevieja, ofrece las condiciones necesarias para que los aviones comunes puedan utilizar los nidales de forma efectiva durante la próxima temporada de cría.

La concejal de Control de Plagas del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box Alonso, informó este martes de que esta actuación refleja, a su juicio, la apuesta del Consistorio por integrar criterios de sostenibilidad ambiental en las políticas de gestión urbana, y ha destacado que "el fomento de la biodiversidad no solo protege nuestro patrimonio natural, sino que también aporta beneficios tangibles para la salud y el bienestar de la ciudadanía".

La iniciativa se pone en marcha después de un invierno especialmente húmedo y ahora con las temperaturas subiendo gradualmente. Los mosquitos tienen en el entorno de la laguna uno de sus hábitats más importantes en el término de Torrevieja.