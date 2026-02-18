La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja

La actividad ha vuelto a la lonja pesquera de Torrevieja en las últimas semanas con el desembarco de miles de kilos de sardina capturados por una veintena de embarcaciones de cerco procedentes de Murcia, y en menor medida, Almería.

Así, la flota pesquera que usa el puerto de Torrevieja como base desembarcó este miércoles 2.500 cajas de sardina, en torno a veinte toneladas. La caja alcanzó en subasta a la baja en primera venta un valor de entre 27 y 25 euros -precio que se multiplica en pescaderías y supermercados-, según indicaron los patrones murcianos de las embarcaciones a INFORMACIÓN, lo que supone una facturación aproximada de 60.000 euros.

De racha

La flota lleva más de dos semanas de racha en captura de sardinas. La faena, según se puede comprobar en los recorridos que realiza la flota en tiempo real, se centra en aguas del litoral sur de Alicante, frente a las costas de Guardamar y Santa Pola y en el entorno de la isla Tabarca -siempre fuera del área de reserva marina- donde permanecen los bancos de sardina, una especie imprevisible a la hora de detectar su movilidad en la costa. Las traíñas dejan el puerto de Torrevieja sobre las once de la noche y regresan a puerto sobre las siete y media de la mañana.

No queda casi nadie

Esta actividad contrasta con el hecho de que no hay ni un solo barco de la flota de cerco con armador, patrón y tripulación de Torrevieja entre los que normalmente desembarcan las capturas en su lonja.

La actividad pesquera local ha quedado relegada a la gestión de la subasta, en la nueva lonja que se estrenó a mediados de 2022, que realiza las personas que siguen vinculadas a la Cofradía, algunos barcos de artes menores y una embarcación de arrastre que ha cambiado de armador últimamente y que desembarca en Santa Pola.

La flota desembarcó 2.500 cajas de sardina (18 /2 /2026) / JOAQUIN CARRION

La primera de la provincia

La Cofradía de Pescadores, una corporación derecho público, sin ánimo de lucro, no ofrece a INFORMACIÓN datos sobre volumen de capturas y facturación. Las cifras oficiales de los últimos ejercicios señalan que la lonja torrevejense sigue siendo es una de las más importantes en capturas de la Comunidad Valenciana.

En 2024, último año para el que la Generalitat ha actualizado los datos, se situó como la primera de la provincia de Alicante en capturas con 2.325 toneladas por delante de Santa Pola, que tradicionalmente encabezaba el ránking provincial. La lonja de Torrevieja es la segunda de toda la Comunidad Valenciana, donde todavía hay subasta en 20 lonjas, solo superada por Castelló de la Plana. La facturación se sitúa en la última década entre los 4 y los 6 millones de euros, en función de la fluctuación del volumen de capturas de boquerón, la otra gran especie por volumen de capturas, más apreciada y que logra mejores precios en primera venta.

La lonja ofrece unos servicios económicos a las embarcaciones y una ubicación estratégica, para el caso de la flota murciana, con una demanda de mayoristas importante para el mercado de la provincia de Alicante.