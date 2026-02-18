La ampliación del Hospital Vega Baja alcanza un 80 % de ejecución, pero el fin de las obras se retrasa a finales de año

Las obras de ampliación del Hospital Universitario Vega Baja están ejecutadas al 80 %. Aunque la Conselleria de Sanidad no ha dado plazos para finalizarlas, según fuentes del centro hospitalario consultadas por este periódico, se acabarían a finales de este año o incluso podrían demorarse a principios de 2027.

La actuación se adjudicó a la UTE Rover-Germania a finales de 2022 -en la legislatura del Botànic- por 62,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de dos años y medio, que empezó a contar desde que se dieron por iniciadas las obras, en marzo de 2023. Así, debían haber concluido en agosto pasado, aunque luego se habló de finales de 2025.

De hecho, ya en septiembre tanto el Ayuntamiento como la gerencia mantuvieron una reunión para encarar la recta final, con el planeamiento a cargo de la Administración local y con presupuestos de la Generalitat, para la reordenación de los accesos, la ubicación de nuevos aparcamientos, la creación de estacionamientos disuasorios y la reorganización de la movilidad en el entorno del centro.

El nivel de ejecución, explican fuentes de la conselleria, incluye la modificación posterior que se realizó en febrero del año pasado, con un sobrecoste de 8 millones de euros, para adaptar el proyecto a las nuevas normas de edificación que regula las estructuras de hormigón y acero.

Las obras alcanzan un 80 % de ejecución / Información

Una segunda modificación

Las mismas fuentes achacan el retraso a que está en redacción un nuevo modificado tras la revisión de oficio de la Dirección General de Aguas para evitar posibles afecciones ante futuras inundaciones en la zona, disponiendo en sus conclusiones la necesidad de dotar al hospital de una defensa más consistente, mediante la construcción de una balsa de laminación, actuaciones viales, de saneamiento y de defensa de la parcela hospitalaria, para lo que se procedió a tramitar una segunda modificación.

No en vano, el hospital está ubicado en una zona inundable, en una parcela ganada en su día a miles de tahúllas de la huerta tradicional en la margen izquierda del Segura. De hecho, el episodio de lluvias torrenciales de septiembre de 2019 lo dejó incomunicado por carretera durante varios días por la inundación de la CV-91. El propio centro tuvo inundaciones en la planta baja y en algunos quirófanos debido a que su red de saneamiento se anegó.

Vista aérea del hospital, en una imagen de archivo / Tony Sevilla

Frente a inundaciones

Ahora, el Consell ha avanzado una partida de 1,5 millones de euros para construir en una parcela anexa una balsa de recogida de aguas pluviales para almacenar el exceso de agua en episodios de fuertes lluvias.

Aunque sin necesidad de que se paralice la obra, esto supone un incremento del tiempo de ejecución y de presupuesto, que ya alcanza un sobrecoste de 9,5 millones, con el fin de "adecuar la obra a los nuevos parámetros hidrológicos", insisten, aunque ya en la legislatura del Botànic se contemplaba la construcción de un muro y una balsa de laminación.

Retrasos

Tanto es así que la ampliación comenzó a fraguarse en 2018, cuando la entonces consellera Ana Barceló anunciaba la propuesta como algo inminente en un departamento de salud con un aumento sostenido en los últimos años de la población del interior de la comarca, pero se vio retrasado por circunstancias extraordinarias.

Precisamente, cuando el proyecto básico y de ejecución estaba ultimado y poco antes de licitar las obras, llegó la dana de 2019, lo que hizo que los técnicos repensaran el diseño y modificaran todo el proyecto. Cuando ya estaba adaptado, solo siete meses después, llegó la pandemia, y entonces hubo que rediseñar de nuevo para concebir una ampliación adaptada a futuras crisis sanitarias con más espacios diáfanos y más amplios, por ejemplo, en las salas de espera.

"Lo importante es que una obra de esta envergadura se ejecute de manera idónea para garantizar plenamente la seguridad cumpliendo con las exigencias normativas actuales", subrayan fuentes de la conselleria.

Recreación una vez concluidas las obras / Información

Un 40 % más grande

En este sentido, ya se va viendo luz al final del túnel para modernizar un hospital que se construyó a finales de los años 80, algo que la población de la Vega Baja logró con una movilización unánime -incluyendo una huelga general en Orihuela en noviembre de 1986-, y que tan solo había tenido una inversión relevante en ampliación de instalaciones tras el grave incendio de septiembre de 2004.

Cuando culminen las obras en este centro, que atiende a una población protegida de más de 180.000 personas con Orihuela como principal población, además de Almoradí, Callosa de Segura, Bigastro, Benferri, Cox, Redován, Granja de Rocamora, Jacarilla, Catral, San Isidro, Albatera, Dolores, Algorfa y Rafal, será un 40 % más grande, sumando 14.696 metros cuadrados a los 36.300 existentes, hasta alcanzar más de 50.000 de superficie construida, con un área de consultas externas que ofrecerá los servicios de varias especialidades médicas (Neurología, Reumatología, Endocrinología, Medicina Interna, Respuesta rápida, Enfermedades infecciosas, Cardiología, Neumología, Dermatología, Ginecología, Urología, Suelo Pélvico, Traumatología, Dolor crónico, Oftalmología, Otorrinolaringología y Pediatría).

También se va a incrementar la capacidad asistencial, ya que contará con hasta 372 camas de hospitalización -42 más- gracias a dos nuevos edificios anexos que van a permitir liberar espacio en el actual, así como nuevos quirófanos.

Al módulo norte se suma uno similar en el extremo sur de las actuales instalaciones para albergar las unidades de cirugía mayor y menor ambulatoria, áreas de endoscopias y de hemodiálisis, así como un bloque quirúrgico, UCMA y UCI.