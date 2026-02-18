El buen tiempo luce doble en la Vega Baja: captan un "segundo sol" en el cielo de Cox

Después de semanas de cielos cubiertos y temporales desapacibles, las nubes han empezado a retirarse y el sol brilla con mucha más fuerza. En unos lugares, eso sí, más que en otros; en la Vega Baja han tenido hasta incluso un fenómeno digno de fotografiar y que MeteOrihuela ha compartido a través de su red social en X, la antigua Twitter: "Con las pinceladas de nubes altas que hay en el sureste Península Ibérica, al Sol le ha salido un acompañante", han señalado desde la cuenta de divulgación meteorológica alicantina.

"Perro del sol" o "sol falso"

Como mucho de los fenómenos "extraños" que fotografiamos en el cielo, el parhelio no es más que un efecto óptico más, una curiosidad que la ciencia pone a nuestra vista -que no, esta vez, a "nuestro alcance"-. El parhelio, conocido también como "peror del sol" (debido a que acompaña al sol) o "sol falso" se produce cuando la luz solar se refracta en cristales de hielo hexagonales presentes en las nubes altas (cirros), que son las que han acompañado a los cielos de la Vega Baja esta mañana. Generalmente vienen asociados a un posible frente frío y aparecen con mayor frecuencia durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Según el 'Atlas internacional de las nubes': " Pueden observarse puntos brillantes en determinados lugares del círculo parhélico. Estos puntos aparecen sobre todo cerca del lado exterior del halo de 22° (parhelios, a menudo de colores brillantes). En ocasiones, se observan puntos brillantes a una distancia acimutal de 120º respecto del sol (paranthelios) y, muy raras veces, opuestos al sol (anthelio). Cuando los parhelios, los paranthelios o el anthelio son especialmente brillantes, a menudo reciben el nombre de falsos soles", señalan en la web divulgativa. Además, resaltan que: "A veces están conectados con el halo de 22° por arcos de Lowitz con orientación oblicua, que son un conjunto de halos relativamente raros que aparecen por fuera del halo de 22° y que solo son visibles cuando la altura del sol es elevada."

¿Existen las "falsas lunas?"

Según el Atlas Internacional de las nubes sí, existen las "falsas lunas": "Los fenómenos correspondientes provocados por la luna se denominan círculo paraselénico, paraselenios, parantiselenios y antiselenio. Cuando los paraselenios, los parantiselenios o el antiselenio son especialmente brillantes, a menudo reciben el nombre de falsas lunas".