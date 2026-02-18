Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año

La cuenca del Segura han vuelto a experimentar un incremento muy importante en su volumen de agua embalsada en la última semana al incorporar 76 hectómetros (hm3) más en su red de presas, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura.

La demarcación sumaba este miércoles 526 hm3 de sus 1.140 de capacidad total. Unos quince pequeños embalses, que se cuantifican con cien hectómetros en esa capacidad total y cuya función es estrictamente de defensa contra avenidas realmente nunca podrán aportar agua al sistema ni para riego ni abastecimiento.

Además, la estadística de la CHS no contempla los aproximadamente 9 hm3 que almacena el embalse albaceteño del Taibilla, que se emplea exclusivamente para el suministro urbano, el de "agua de boca".

Déficit crónico

Se trata de un volumen de agua embalsada que no se registraba desde hace cinco años, en la primavera de 2021. Aunque la cuenca del Segura sí ha superado el 50 % en fechas relativamente recientes como 2010 y 2013, no es lo habitual en la serie histórica, en la que lo ordinario es una situación de déficit hídrico acusado.

Un bancal anegado por el agua en la huerta tradicional de Orihuela / TONY SEVILLA

Año hidrológico

Al arrancar el actual año hidrológico -que abarca de octubre a octubre- el volumen de agua embalsada apenas superaba el 20 %. Por ejemplo en la misma semana de febrero de 2025 el Segura almacenaba solo 228 hm3. Y la media de los últimos diez años apenas es de 343 hectómetros, el 30 %. Todavía en una situación de bonanza pluviométrica la cuenca del Segura sigue siendo la que menos recursos hídricos registra en España respecto a su capacidad.

Esta semana los nuevos caudales se han incorporado sobre todo al embalse del Cenajo, el más importante de la red de embalses de la demarcación hidrográfica con 438 hm3 y que está ahora al 37 % con 165 hm3, procedentes del desembalse del pantano albaceteño de La Fuensanta (Yeste), que roza el 80 % de su capacidad y reserva 168 hm3.

💧 Cuenca del Segura: Estado Embalses 📅 Datos a 16-02-2026 Agua Embalsada Total 526 hm³ (46%) ✅ Capacidad Total: 1.140 hm³ 📈 Var. Semana Ant. +71 hm³ (6.23%) 📅 Misma Sem. 2025 228 hm³ (20.00%) 📊 Media 10 Años 343 hm³ (30.15%) 🏗️ Capacidad Máx. 1.140 hm³ 🏞️ Los embalses más grandes Embalse Volumen embalsado actualmente Capacidad El Cenajo 165 hm³ 37% La Pedrera 78 hm³ 31% La Fuensanta 163 hm³ 77% 📊 Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura | Embalses.net /Elaborado con IA

El de La Fuensanta, es el tercero más grande de la red de embalses del Segura con 210 hm3 por detrás de La Pedrera (Orihuela) -246 hm3- y El Cenajo (Hellín)- sigue recibiendo un importante caudal de las sierras del Segura donde quedan acumulados de nieve y se han recuperado barrancos, fuentes y arroyos secos desde hace años, entre ellos el propio nacimiento del Segura en Santiago Pontones (Jaén).

Aunque esas aportaciones llegan un ritmo menor al embalse de La Fuensanta: del orden de 50 metros cúbicos por segundo frente los 150 de hace una semana. En algunos puntos de las sierras que alimentan el caudal del Segura y su principal afluente, el río Mundo, se han registrado entre 500 y 700 litros por metro cuadrado de lluvia y nieve entre finales de enero y febrero en enclaves como Don Domingo, los Campos de Hernán Pelea o Riópar.

Adelantar la comisión de desembalse

En este contexto, los regantes tradicionales del Bajo Segura y la organización agraria Asaja-Alicante han pedido públicamente que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que adelante la comisión de desembalse prevista para finales de marzo. El objetivo es reducir de forma relevante o incluso suprimir las restricciones de riego de hasta el 49 % que rigen sobre las tandas desde hace más de un año -incrementadas desde diciembre pasado-.

Los agricultores que riegan más de 22.000 hectáreas del Segura están preparando ahora sus cultivos de verano y los cítricos y la demanda de agua va a comenzar a incrementarse tras un invierno relativamente húmedo, donde se suele reducir el consumo y con incrementos importantes del caudal del Segura en la Vega Baja en diciembre, enero y este mismo mes de febrero. El agua del Segura también es muy importante para completar el regadío del Camp d'Elx a través de las concesiones de excedentes del azud de San Antonio en Guardamar, en el tramo final del río, con las que cuenta Riegos de Levante Margen Izquierda.

En este sentido, el de adelantar la comisión, se pronunció a INFORMACIÓN este miércoles el juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Bernabé.

La Pedrera

La aportación extraordinaria en los embalses de la cuenca, en especial los de cabecera, que son los importantes para garantizar la campaña hidrológica para los agricultores, también se ha notado, sin embargo, en el embalse regulador de La Pedrera de Orihuela-San Miguel de Salinas, que habitualmente solo recibe aportaciones del trasvase Tajo-Segura desde Ojós y del agua desalada de la planta de Torrevieja. Ese repunte, que ha hecho que el embalse, con unos niveles de agua muy estables durante todo el año, supere el 30 % de su capacidad en la última semana y almacene casi 78 hectómetros.

El postrasvase ha sido utilizado para derivar agua del Segura desde Ojós al embalse de La Pedrera en las últimas semanas / TONY SEVILLA

Los regantes tradicionales consideran que esa aportación se ha producido gracias a la derivación de caudales de Ojós, con el doble objetivo de evitar una crecida importante del Segura y de aprovechar los excedentes sin que se vayan al mar. La crecida ha copado hasta el 50 % de la capacidad de evacuación del río Segura a su paso por Benejúzar y el cauce urbano de Rojales. La CHS no ha indicado el dato qué porcentaje del total de La Pedrera es agua del Segura ahora.

Infraestructuras

La incorporación extraordinaria de agua en los embalses de cabecera ha abierto el debate, de nuevo, del impulso a las infraestructuras pendientes como la construcción del recrecimiento del embalse de Camarillas, que desembalsa agua desde hace una semana al situarse al 80 % de sus 30 hectómetros de capacidad. La ampliación del embalse figura como un proyecto a realizar en el Plan de Cuenca del Segura vigente (2022-2027) con un presupuesto de 37 millones de euros, además de la construcción para aprovechar los desembalses para producir energía eléctrica con 11 millones de euros. El recrecimiento de Camarillas ha sido reclamado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), pero cuenta con el rechazo de los regantes de Agramón y Hellín porque anegaría tierras de cultivo.

Canal del Talave-Cenajo

También desde el ámbito político se ha solicitado ese impulso. El PP murciano señaló a actuar para incrementar la capacidad del túnel que conecta el embalse de Talave con el Cenajo, que se puso en marcha en 2014, pero que solo se emplea para aumentar los recursos disponibles para consumo urbano. Los regantes y la formación popular piden que también se use para aprovechar los excedentes en momentos como el actual, en el que el Talave se encuentra al 77 % de su capacidad de 30 hm3, debido no solo a la aportación de lluvias, también a que almacena un volumen importante de agua del trasvase que no ha podido ser distribuida aguas abajo porque las balsas de las comunidades de regantes están llenas.