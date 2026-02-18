Hallan muerto en la Rambla Salada de Albatera a un senderista desaparecido

La Guardia Civil, la Policía Local de Albatera y los Bomberos de Elche rescataron este martes el cuerpo sin vida de un senderista, de 71 años, que estaba desaparecido desde el lunes, cuando salió en su vehículo desde la localidad de Crevillente sobre las 11 de la mañana con la intención de realizar una ruta en las inmediaciones.

Esa misma noche, en vista de que no regresaba, su mujer denunció los hechos ante la Guardia Civil de Crevillente, que, tan pronto como tuvo conocimiento, inició la búsqueda y facilitó los datos del desaparecido al resto de cuerpos de seguridad de las localidades adyacentes, hallando en la mañana del martes su vehículo estacionado en un camino en las proximidades de la Sierra de Albatera.

Dispositivo de rescate / Guardia Civil

A partir de ese momento, el dispositivo de búsqueda, formado por agentes de la Guardia Civil de los Puestos Principales de Crevillente y de Dolores, el dron de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, el Grupo de Especialistas en Rescate en Montaña de la Zona de Valencia, la Policía Local de Albatera y los Bomberos de Elche, se centró en la Rambla Salada, en una ruta de senderismo situada en un paraje natural entre Albatera y Orihuela, donde a media tarde fue localizado el cuerpo sin vida del hombre, senderista habitual, que yacía en una zona escarpada de difícil acceso.

Los efectivos lo encuentran en una zona de difícil acceso / Guardia Civil

De momento, se investigan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, si bien el cuerpo no presenta signos de violencia y todo apunta a que fue una muerte accidental.