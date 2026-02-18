Orihuela avanza un plan de mantenimiento de sus colegios con una inversión de 6,6 millones en cinco años

Ante la avalancha de quejas por la falta de mantenimiento -o la dificultad para resolver incidencias- de los centros educativos en el municipio, el Ayuntamiento de Orihuela ha presentado a los directores un plan estructural de 6.615.776 euros hasta 2030 para 19 colegios, el CRA Azahar, el CEE Público Antonio Sequeros y dos escuelas infantiles municipales.

En una primera fase, se llevará a cabo un "plan de choque" con una inversión de 639.200 euros para subsanar deficiencias acumuladas durante los primeros seis meses del curso escolar.

En segundo término, un mantenimiento preventivo y correctivo durante cinco años, con una dotación de 5.976.575 euros, que garantizará la atención urgente en 24 horas y la resolución ordinaria en un máximo de dos días.

El nuevo modelo incorporará un sistema basado en inteligencia artificial, actualmente en fase de estudio y diseño, para la gestión puntual de las incidencias que se produzcan y que permitirá la clasificación automatizada mediante un sistema de alertas (altas, medias y bajas) y su priorización según riesgo físico o afectación lectiva y seguimiento en tiempo real hasta su resolución. Según los datos, este sistema permitirá reducir en torno a un 70 % los tiempos administrativos de clasificación de incidencias.

Además de la hoja de ruta de cinco años, también se ha presentado un balance de las actuaciones ejecutadas desde junio de 2023. Desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento ha destinado 1.126.233 euros al mantenimiento de los centros educativos municipales, vía contratación, sin contar con los servicios prestados con medios propios y personal municipal. La inversión se distribuye en 180.774 euros entre junio y diciembre de 2023, 631.078 euros durante 2024 y 314.379 euros en 2025.

Desde entonces se han gestionado 2.079 incidencias relacionadas, entre otras, con cubiertas, pintura, instalaciones eléctricas, fontanería, cerramientos, obra menor y adecuación de patios y zonas exteriores. "Cada incidencia atendida es una necesidad resuelta. No hemos dejado de actuar mientras ordenábamos y regularizábamos situaciones pendientes de hace bastantes años", señaló el concejal de Educación, Vicente Pina, durante la reunión que mantuvo con los directores junto al alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y la coordinadora general de Educación, Isabel Mª Belmonte, que quisieron trasladar un mensaje centrado en la transparencia, la regularización administrativa y la planificación a largo plazo.

Calefacción

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la regularización de los servicios y suministros energéticos esenciales en los centros educativos como el gas, el gasoil, la electricidad, calderas, etc. En el caso del CEIP Playas de Orihuela, el Ayuntamiento ha regularizado una deuda pendiente de ejercicios anteriores, asumida por la Administración local para evitar cualquier interrupción del servicio, pagando 28.457 euros, un importe bastante inferior al inicial tras un proceso de revisión técnica y negociación con la compañía suministradora. Esta situación ya se ha ajustado a la normativa de contratos, garantizándose el suministro de gas, tras la adhesión al Acuerdo Marco de la FEMP y la firma del correspondiente contrato.

Paralelamente, se han iniciado expedientes de contratación para llevar a cabo reparaciones urgentes en cuatro centros con problemas críticos en sus sistemas de calefacción, por importe de 9.955 euros.

Asimismo, se encuentra en tramitación un nuevo contrato de mantenimiento preventivo de calderas por 18.710 euros, con el objetivo de anticiparse a futuras averías y garantizar estabilidad térmica en los colegios.

En los centros que utilizan gasóleo, el Ayuntamiento también ha regularizado esta situación, mediante una licitación, en vez de acudir reiteradamente a contratos menores. El contrato, que se encuentra ya en su fase final, cuenta con un presupuesto base de 94.847 euros para dos años y establece suministro con precio referenciado a índices oficiales y plazo máximo de entrega de 48 horas. Con ello, explicaron, el abastecimiento deja de depender de soluciones puntuales y pasa a estar regulado mediante contrato público.

Alarmas

El Consistorio también ha procedido al cese del servicio de alarmas en diez centros educativos tras detectarse ausencia de cobertura contractual desde 2022 y deficiencias en la prestación del servicio por parte de la empresa. Ahora, se trabaja en una nueva licitación que garantice seguridad jurídica y operativa.

Inspecciones

También se explicó el marco competencial en materia de mantenimiento e inspecciones técnicas por parte de Organismos de Control Autorizado (OCAs). De acuerdo con la normativa legal, el Ayuntamiento asume funciones de conservación y mantenimiento ordinario, sin ostentar la titularidad de los centros ni de sus instalaciones e inspecciones técnicas, que corresponde a la Administración autonómica. Por ello, se ha remitido un requerimiento formal a la Generalitat solicitando información sobre actas vigentes, inspecciones pendientes y calendarios de revisión, con la finalidad de garantizar la correcta planificación, coordinación y seguimiento de las actuaciones necesarias en los centros educativos.

Sin improvisar

"El mantenimiento escolar no puede gestionarse desde la improvisación. Hoy podemos hablar con datos y de una estrategia y un plan de mantenimiento integral hasta 2030", concluyó Pina.

Vegara, por su parte, subrayó que el mantenimiento escolar es una prioridad estratégica del equipo de gobierno: "Las familias deben saber que existe un plan serio, presupuestado y con horizonte hasta 2030. Estamos dando estabilidad y cobertura legal a algo que durante años se resolvía de manera fragmentada, poniendo fin a soluciones improvisadas del pasado".