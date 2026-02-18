El barrio de España en el que más ha subido el precio de la vivienda está en Alicante: a pie de playa y con una torre vigía del siglo XVI
Otras zonas de la provincia también se cuelan en el ranking de Fotocasa, como la playa del Arenal-Bol de Calp y la playa de l’Albir en L’Alfàs del Pi
Elegir un barrio para vivir es fundamental cuando buscamos una vivienda. Que esté bien comunicado y que tenga todos los servicios necesarios suelen ser los requisitos que los compradores buscan. En el caso de los municipios costeros la proximidad a la playa también se suma a estos requisitos.
Los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa indican que, como no podía ser de otra forma, los barrios madrileños de Castellana, Recoletos y Lista son las zonas más caras de España para comprar una casa de segunda mano. En la Castellana, el precio medio es de 11.792 euros por metro cuadrado que equivale a 4,1 veces el valor del precio medio de España (2.879 €/m2). Le siguen Recoletos (11.401 €/m²) y Lista (11.300 €/m²), todos ellos situados en el distrito de Salamanca. Si lo traducimos a los precios de los pisos son: Castellana, el precio medio de un piso de 80 m² alcanza los 943.360 euros, seguido de Recoletos (912.106 euros) y Lista (904.030 euros).
Los primeros diez puestos del ranking corresponden a la capital española, mientras que en la undécima posición aparece el barrio de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, de Barcelona.
Barrios más caros de la Comunidad Valenciana
Si analizamos los datos de la Comunidad Valenciana, la lista la encabeza la playa del Arenal-Bol de Calp (7.412 €/m²) seguido de la playa de l’Albir en L’Alfàs del Pi (5.770 €/m²), El Pla del Remei de València (5.711 €/m²), Sant Francesc de València (5.702 €/m²), la playa de Poniente en Benidorm (5.476 €/m²) y L’Almadrava-L’Estanyó en Dénia (5.436 €/m²).
Alicante concentra los barrios con mayores subidas de precio
Las mayores subidas de precios se están produciendo en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, lo que muestra cómo parte de la demanda está buscando alternativas más asequibles”, incide la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.
Este ranking lo encabeza el barrio Torre de la Horadada, en Pilar de la Horadada, donde la variación anual del precio en 2025 fue del 97,1 %. Le siguen en este ranking un barrio de Tarragona y otro de Murcia y, a continuación, vuelven a aparecer dos de la provincia: Las Azaleas - Alkadir de La Vila Joiosa (+89,1 %) y La Nucia Pueblo (+83,2 %).
Ya al final del listado aparecen el barrio Pueblo de Guardamar del Segura (+54,3 %) y el Centro - Muelle pesquero de Torrevieja (+53,9 %).
Según indica Fotocasa estas búsquedas de viviendas responden a la adquisición de una segunda residencia o una vivienda vacacional.
Torre de la Horadada, el barrio en el que más sube el precio de la vivienda de España
En el listado de Fotocasa, Torre de la Horadada es el barrio en el que más ha subido el precio de la vivienda, donde el precio de venta en diciembre era de 4.438 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento anual del 97,1 %.
Este barrio se encuentra en el límite entre la provincia de Alicante y la Región de Murcia y es costero. Toma su nombre de una torre vigía del siglo XVI, declarada bien de Interés Cultural, y que es uno de los símbolos de la zona. Este barrio tiene cerca la Playa de las Higuericas, la Playa del Conde y la del Puerto, lo que lo hace todavía más atractivo.
En esta zona hay una casa en el portal Fotocasa que alcanza el millón de euros aunque la mayoría están entre los 600.000 y los 800.000 euros.
- Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
- El multitudinario Carnaval de Torrevieja gana la calle contra viento y marea
- El centro histórico de Orihuela entra en la UCI: se aplica dos años después la ordenanza para obligar a los propietarios a edificar solares y rehabilitar edificios
- Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela
- El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros
- El agua de la desaladora de Alicante refuerza el abastecimiento de Crevillent y el Taibilla prevé que llegue a Albatera y al bloque logístico de Mercadona