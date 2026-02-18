Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Degolladas XilxesLes NausVideoanálisis Toni CabotTráfico hoyTiempo AemetChinches Alicante
instagramlinkedin

TORREVIEJA

La Semana Santa de Torrevieja otorga su Capirote de Oro a Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj

El tiempo de Cuaresma, contará con cuarenta actos, incluyendo un Vía Crucis y la inauguración de una exposición sobre la Cofradía de San Juan Evangelista en su aniversario

Armando Mañogil, Ernesto Gea y Edmundo Prades, comparten el capirote de oro 2026 de la Semana Santa de Torrevieja

Armando Mañogil, Ernesto Gea y Edmundo Prades, comparten el capirote de oro 2026 de la Semana Santa de Torrevieja / INFORMACIÓN

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La Semana Santa de Torrevieja entra en Cuaresma este miércoles y por ese motivo la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, en un pleno que celebró en la noche del martes concedió su máxima distinción a tres personas que se han destacado, año tras año, por su disponibilidad con todas las cofradías a la hora del montaje de los enseres en cada Semana Santa: Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj, a quienes se les reconoce su generosidad en favor del conjunto de la Semana Santa torrevejense, según recoge una nota de prensa de la Junta Mayor.

El presidente de la Junta Mayor, Francisco Montesinos, señaló en este sentido, que "de manera totalmente desinteresada ponen a disposición sus camiones y vehículos de trabajo para la subida y bajada de tronos, el traslado de enseres y cuántos actos extraordinarios surgen a lo largo del año".

Igualmente el responsable del organismo de las cofradías indicó que su disponibilidad constante, "su entrega callada y su disposición sin condiciones son ejemplo vivo de lo que significa servir a la Semana Santa desde el anonimato, desde el trabajo humilde y desde el compromiso auténtico".

Armando Mañogil

Armando Mañogil / INFORMACIÓN

Unidos por la Pasión

Montesinos también puso de manifiesto que en este año en el que el lema del cartel anunciador de la Semana Santa de Torrevieja es "Unidos por la pasión" los galardonados representan "la unión hecha servicio, la fraternidad hecha acción, la pasión hecha generosidad". El máximo galardón de la Semana Santa de Torrevieja será entregado durante el acto del pregón que tendrá lugar este año 2026 el día 14 de marzo en la Iglesia de la Inmaculada y será pronunciado por Eva Fernández Huéscar, corresponsal de Cope en la Santa Sede e Italia.

Ernesto Gea

Ernesto Gea / INFORMACIÓN

Cuarenta actos cuaresmales

Por otro lado, la Junta Mayor y las quince cofradías que la conforman desarrollarán alrededor de 40 actos durante la cuaresma que da comienzo hoy Miércoles de Ceniza. Los más cercanos serán este viernes día 20 a las 18:30 en la Parroquia de San Roque y Santa Ana, con la celebración de un Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Flagelación por las calles de la feligresía del Barrio de San Roque.

Noticias relacionadas y más

Edumundo Prades

Edumundo Prades / INFORMACIÓN

También el viernes a las 19:00 horas se inaugurará en la Sala de Exposiciones Municipal "Vista Alegre" la muestra de la Cofradía de San Juan Evangelista "Entre historia y devoción" con motivo del 75 aniversario fundacional de esta cofradía, una de las más representativas de la Semana Santa salinera. El sábado 21 serán los cultos previos a las procesiones de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, a las 19:00 horas en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. El Domingo 22 se llevarán a cabo los cultos anuales de la Junta Mayor de Cofradías que comenzarán a las diez de la mañana con el rezo de un responso por los cofrades fallecidos en el Cementerio Municipal. A las 11:00 horas solemne misa en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada y por la tarde a las 18:00 horas, en los salones de la Sociedad Cultural Casino se realizará la presentación de la Revista de la Semana Santa 2026 y entrega de premios del Concurso de Fotografía de 2025.

Fecha Hora Lugar Acto
Viernes 20 feb 18:30 Parroquia San Roque y Santa Ana Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Flagelación (Barrio San Roque)
Viernes 20 feb 19:00 Sala Exposiciones Municipal "Vista Alegre" Inauguración muestra "Entre historia y devoción" - Cofradía San Juan Evangelista (75 aniversario)
Sábado 21 feb 19:00 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Cultos previos procesiones - Cofradía Ntra. Sra. de la Piedad
Domingo 22 feb 10:00 Cementerio Municipal Responso por cofrades fallecidos
Domingo 22 feb 11:00 Iglesia Arciprestal de la Inmaculada Solemne misa anual Junta Mayor de Cofradías
Domingo 22 feb 18:00 Sociedad Cultural Casino Presentación Revista Semana Santa 2026 y entrega premios Fotografía 2025
Sábado 14 mar Por determinar Iglesia de la Inmaculada Pregón 2026 (Eva Fernández Huéscar) y entrega máximo galardón

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los regantes reclaman rescatar el proyecto de ampliación del embalse de Camarillas para quintuplicar su capacidad
  2. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  3. El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: 'Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad
  4. El multitudinario Carnaval de Torrevieja gana la calle contra viento y marea
  5. El centro histórico de Orihuela entra en la UCI: se aplica dos años después la ordenanza para obligar a los propietarios a edificar solares y rehabilitar edificios
  6. Arrancan las obras de recuperación de la ribera del Segura y los sotos a su paso por Orihuela
  7. El Supremo ratifica la pena al exalcalde de Catral por prevaricar al nombrar a un asesor que 'distrajo' 10.000 euros
  8. El agua de la desaladora de Alicante refuerza el abastecimiento de Crevillent y el Taibilla prevé que llegue a Albatera y al bloque logístico de Mercadona

Hallan muerto en la Rambla Salada de Albatera a un senderista desaparecido

Hallan muerto en la Rambla Salada de Albatera a un senderista desaparecido

La Semana Santa de Torrevieja otorga su Capirote de Oro a Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj

La Semana Santa de Torrevieja otorga su Capirote de Oro a Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj

El barrio de España en el que más ha subido el precio de la vivienda está en Alicante: a pie de playa y con una torre vigía del siglo XVI

El barrio de España en el que más ha subido el precio de la vivienda está en Alicante: a pie de playa y con una torre vigía del siglo XVI

Abre un nuevo tramo del paseo renovado del Dique de Levante de Torrevieja

Abre un nuevo tramo del paseo renovado del Dique de Levante de Torrevieja

La A-70 y la N-338 concentran las mayores retenciones tras varios accidentes en hora punta

La A-70 y la N-338 concentran las mayores retenciones tras varios accidentes en hora punta

Los ecologistas denuncian la construcción de viviendas en el espacio con mayor protección ambiental de Sierra Escalona

Los ecologistas denuncian la construcción de viviendas en el espacio con mayor protección ambiental de Sierra Escalona

El Consorcio comarcal de basuras amplía el horario de la planta de transferencia de Dolores tras las críticas de los municipios

El Consorcio comarcal de basuras amplía el horario de la planta de transferencia de Dolores tras las críticas de los municipios

Aviones contra mosquitos en el Hospital de Torrevieja

Aviones contra mosquitos en el Hospital de Torrevieja
Tracking Pixel Contents