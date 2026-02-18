La Semana Santa de Torrevieja otorga su Capirote de Oro a Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj

La Semana Santa de Torrevieja entra en Cuaresma este miércoles y por ese motivo la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, en un pleno que celebró en la noche del martes concedió su máxima distinción a tres personas que se han destacado, año tras año, por su disponibilidad con todas las cofradías a la hora del montaje de los enseres en cada Semana Santa: Ernesto Gea Ferrández, Armando Mañogil Giménez y Edmundo Prades Boj, a quienes se les reconoce su generosidad en favor del conjunto de la Semana Santa torrevejense, según recoge una nota de prensa de la Junta Mayor.

El presidente de la Junta Mayor, Francisco Montesinos, señaló en este sentido, que "de manera totalmente desinteresada ponen a disposición sus camiones y vehículos de trabajo para la subida y bajada de tronos, el traslado de enseres y cuántos actos extraordinarios surgen a lo largo del año".

Igualmente el responsable del organismo de las cofradías indicó que su disponibilidad constante, "su entrega callada y su disposición sin condiciones son ejemplo vivo de lo que significa servir a la Semana Santa desde el anonimato, desde el trabajo humilde y desde el compromiso auténtico".

Armando Mañogil / INFORMACIÓN

Unidos por la Pasión

Montesinos también puso de manifiesto que en este año en el que el lema del cartel anunciador de la Semana Santa de Torrevieja es "Unidos por la pasión" los galardonados representan "la unión hecha servicio, la fraternidad hecha acción, la pasión hecha generosidad". El máximo galardón de la Semana Santa de Torrevieja será entregado durante el acto del pregón que tendrá lugar este año 2026 el día 14 de marzo en la Iglesia de la Inmaculada y será pronunciado por Eva Fernández Huéscar, corresponsal de Cope en la Santa Sede e Italia.

Ernesto Gea / INFORMACIÓN

Cuarenta actos cuaresmales

Por otro lado, la Junta Mayor y las quince cofradías que la conforman desarrollarán alrededor de 40 actos durante la cuaresma que da comienzo hoy Miércoles de Ceniza. Los más cercanos serán este viernes día 20 a las 18:30 en la Parroquia de San Roque y Santa Ana, con la celebración de un Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Flagelación por las calles de la feligresía del Barrio de San Roque.

Edumundo Prades / INFORMACIÓN

También el viernes a las 19:00 horas se inaugurará en la Sala de Exposiciones Municipal "Vista Alegre" la muestra de la Cofradía de San Juan Evangelista "Entre historia y devoción" con motivo del 75 aniversario fundacional de esta cofradía, una de las más representativas de la Semana Santa salinera. El sábado 21 serán los cultos previos a las procesiones de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, a las 19:00 horas en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. El Domingo 22 se llevarán a cabo los cultos anuales de la Junta Mayor de Cofradías que comenzarán a las diez de la mañana con el rezo de un responso por los cofrades fallecidos en el Cementerio Municipal. A las 11:00 horas solemne misa en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada y por la tarde a las 18:00 horas, en los salones de la Sociedad Cultural Casino se realizará la presentación de la Revista de la Semana Santa 2026 y entrega de premios del Concurso de Fotografía de 2025.