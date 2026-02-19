Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

El musical "Tarzán" y el Concurso Nacional de Chirigotas, protagonistas de la programación cultural de Torrevieja este fin de semana

El musical "Tarzán", con Giampaolo Picucci y Mireia Coma, se representará en el Teatro Municipal de Torrevieja el sábado 21 y domingo 22 de febrero, mientras el Auditorio acogerá el concurso de chirigotas

Una de las escenas de Tarzán

Una de las escenas de Tarzán / INFORMACIÓN

D. Pamies

TORREVIEJA

TORREVIEJA

El Teatro Municipal y el Auditorio Internacional acogerán este fin de semana dos propuestas escénicas: por un lado, la representación de "Tarzán: El Musical" y, por otro, la celebración del Concurso Nacional de Murgas y Chirigotas "Ciudad de Torrevieja".

Los días 21 y 22 de febrero, el Teatro Municipal de Torrevieja acoge la representación de "Tarzán: El Musical", un montaje de Theatre Properties que combina teatro, música, danza y acrobacias. Las funciones tendrán lugar el sábado 21 a las 17:00 y 20:30 horas, y el domingo 22 a las 17:00 horas.

Un momento del espectáculo Tarzán

Un momento del espectáculo Tarzán / INFORMACIÓN

Adaptación

La obra adapta la historia del personaje creado por Edgar Rice Burroughs: en el Londres victoriano, la familia Porter conoce la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas. Isabella, nodriza y chamana, relata una historia de amor y descubrimiento. Cuando William Clayton propone regresar a la isla donde ocurrió su pasado, Jane, Archi y el joven Charlie inician un viaje que transformará sus vidas.

El espectáculo, de 120 minutos más descanso, cuenta con escenografía con módulos móviles y efectos visuales para recrear el entorno selvático. El reparto está encabezado por Giampaolo Picucci (Tarzán), Mireia Coma (Jane), Silvia Villaú / Lorena Fidalgo (Isabella) y Carlos Salgado (William Clayton).

La dirección, libreto y letras son de Silvia Villaú, y la dirección musical corre a cargo de José Enrique de la Vega. La producción incluye música en directo, coreografías y vestuario específico.

Aunque la nota de Cultura Torrevieja, empresa adjudicataria de la gestión de la programación cultural del Ayuntamiento, no lo especifica, el precio de las entradas es de 45 euros y aunque se están agotando, todavía, quedan para las tres sesiones.

Chirigotas

El sábado 21 de febrero, a partir de las 18:00 horas, -ya en Cuaresma- el Auditorio Internacional acogerá el Concurso Nacional de Murgas y Chirigotas "Ciudad de Torrevieja" 2026.

El certamen reunirá a seis formaciones: Pichuzos por Soleá (Albacete), La Chochonis (Cartagena), Los Funde Plomos (Murcia), la comparsa local Los Sangochaos (Torrevieja), Los Robinsones (Cartagena) y La Chirigota del Cabezo de Torres (Cabezo de Torres).

Un momento del concurso de Chirigotas

Un momento del concurso de Chirigotas / JOAQUIN CARRIÓN

El concurso, que se encuentra próximo a completar su aforo de unos 1.400 espectadores -este jueves quedan unas 50 entradas a 10 euros-, forma parte de la programación carnavalesca de la ciudad y tiene como objetivo ofrecer un espacio para la música festiva, la sátira y la participación ciudadana.

Las localidades para ambos eventos están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal de Torrevieja y a través de la web www.culturatorrevieja.com.

TEMAS

El musical "Tarzán" y el Concurso Nacional de Chirigotas, protagonistas de la programación cultural de Torrevieja este fin de semana

