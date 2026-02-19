La CHS licita por 825.000 euros el control analítico del agua en la cuenca del Segura

La vigilancia del agua en la cuenca del Segura no se detiene. El Boletín Oficial del Estado (BOE) y la Plataforma de Contratación del Sector Público publicaron este lunes la licitación de un nuevo contrato clave para garantizar el control continuo de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, los sedimentos y la biota en la demarcación. La inversión prevista supera los 825.000 euros y permitirá mantener operativo, durante los próximos dos años, el laboratorio de referencia de la cuenca.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sacado a licitación el contrato de ‘toma de muestras y análisis de agua, sedimento y biota en el laboratorio de análisis de aguas’ del organismo de cuenca. El presupuesto base de licitación sin impuestos asciende a más de 682.000 euros, mientras que el presupuesto total, IVA incluido, alcanza los 826.000 euros. El plazo de ejecución será de 24 meses y no contempla prórroga.

Un servicio esencial para la cuenca

Según recoge el pliego de bases, el laboratorio de la CHS —ubicado en la Casa del Agua, en el embalse de Santomera— resulta "fundamental" para el ejercicio de las funciones que la normativa atribuye a la Comisaría de Aguas, entre ellas la inspección y control del dominio público hidráulico y "el control de la calidad de las aguas".

Peces muertos en el río Segura, a la altura de la pasarela de Manterola, en junio de 2025. / Israel Sánchez

El documento recuerda que la Confederación tiene encomendada la administración y control del dominio público hidráulico en su ámbito territorial y que, conforme al texto refundido de la Ley de Aguas, corresponde a las Comisarías de Aguas la vigilancia de la calidad en las cuencas que exceden el territorio de una comunidad autónoma, como es el caso del Segura.

La justificación de la contratación es clara: el personal propio adscrito al laboratorio se limita actualmente a un jefe de servicio y un jefe de negociado. Dado que se requiere "un servicio técnico, de forma continu"”, para mantener la actividad analítica y la acreditación de calidad, el organismo considera "imprescindible el mantenimiento de las actividades del laboratorio". Además, el vigente contrato finaliza en julio de 2026, por lo que la CHS estima necesario anticipar la nueva licitación para evitar cualquier interrupción.

Qué trabajos incluye el contrato

El adjudicatario deberá prestar apoyo técnico tanto en campo como en laboratorio. Entre las funciones previstas figuran:

La toma de muestras de aguas residuales y continentales, sedimentos y biota.

La realización de determinaciones 'in situ'.

La conservación y transporte de muestras.

La ejecución de ensayos analíticos requeridos por el responsable del laboratorio.

El servicio también contempla la intervención en vertidos accidentales, episodios de espumas o mortandad de peces, así como el análisis microbiológico y la detección de especies exóticas invasoras, como el mejillón cebra o la almeja asiática.

Eso sí, el pliego deja claro que el contrato no incluye el ejercicio de potestades públicas, como inspecciones o denuncias, que quedan reservadas a funcionarios y a la Guardería Fluvial.

Los episodios de espumas y olores químicos en el río Segura tras las lluvias es algo recurrente. / ISRAEL SANCHEZ

Un equipo especializado y medios propios

La empresa adjudicataria deberá aportar un equipo integrado por seis profesionales con dedicación completa: dos titulados universitarios con experiencia, dos analistas de laboratorio y dos auxiliares.

Asimismo, deberá disponer de dos vehículos todoterreno con capacidad suficiente para el transporte y conservación de muestras, y contar con instalaciones propias para trabajos de gabinete. La actividad analítica se desarrollará en el propio laboratorio de la CHS, que dispone de un amplio inventario de equipos especializados, desde cromatógrafos de gases y espectrómetros hasta sistemas de espectroscopía óptica. La dirección de los trabajos corresponderá a un funcionario del organismo, mientras que la empresa designará un coordinador que actuará como interlocutor único con la Administración.

Normativa y planificación hidrológica

El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y por la normativa específica en materia de aguas, incluyendo el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022-2027.

El propio pliego destaca que la normativa de protección y control de la calidad de las aguas, tanto nacional como comunitaria, está en “constante revisión y adaptación a las nuevas exigencias ambientales y administrativas”, en un contexto de cambio climático que exige una mejora continua del funcionamiento del laboratorio.

Noticias relacionadas

Con esta licitación, la Confederación busca asegurar la continuidad de un servicio técnico que constituye la base científica y analítica sobre la que se sustentan posteriores decisiones administrativas en materia de vertidos, autorizaciones y protección del medio hídrico en la Región de Murcia y el conjunto de la cuenca.