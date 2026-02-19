"La naranja mecánica" a debate, en el ciclo cine crítico de la sede de la Uned de Torrevieja

El Aula UNED de Torrevieja celebrará el próximo martes, 24 de febrero, a las 18:30 horas, la quinta sesión del ciclo Cine Crítico en el Centro Cultural Virgen del Carmen. La entrada será libre hasta completar aforo.

En esta ocasión se proyectará la película La naranja mecánica, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1971. El filme, protagonizado por Malcolm McDowell, constituye uno de los grandes referentes del thriller psicológico contemporáneo y plantea profundas cuestiones éticas y sociales que continúan vigentes.

Presentación

La presentación de la película y la moderación del coloquio posterior correrán a cargo del coordinador de UNED Torrevieja, Jesucristo Riquelme, quien asumirá personalmente este reto académico, acompañado por el psicólogo Carlos R. Talamás.

Durante el debate, los ponentes invitarán al público a reflexionar sobre las implicaciones morales que plantea la obra: qué sucede cuando un individuo es privado de su capacidad de elección moral, hasta qué punto la ausencia de libertad condiciona la conducta humana y cuál debe ser el papel del gobierno en la represión de la violencia. Entre las cuestiones centrales que se abordarán destaca un interrogante tan complejo como vigente: ¿es posible elegir entre el bien y el mal?

Futuro indeterminado

Cartel anunciador de una nueva sesión de cine crítico de la sede de la Uned / INFORMACIÓN

Ambientada en una Gran Bretaña de futuro indeterminado, la cinta presenta a Álex, un joven carismático y extremadamente violento, cuyas dos grandes pasiones son la música de Ludwig van Beethoven y la agresión sin límites. Líder de la banda de los “drugos”, Álex y sus compañeros siembran el terror mediante actos de extrema violencia. Tras una escalada que culmina en asesinato, el protagonista es detenido y, ya en prisión, se somete voluntariamente a un innovador tratamiento de reeducación destinado a eliminar cualquier conducta antisocial.