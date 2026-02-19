Desmantelan un punto de venta de drogas junto a un salón de apuestas en Guardamar del Segura
El detenido, de 40 años, suministraba cocaína y MDMA en un piso que tenía alquilado, generando altercados y aumentando la inseguridad vecinal
La Guardia Civil, en el marco de la operación Cefalópodos, ha desarticulado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes situado junto a un salón de apuestas en Guardamar del Segura, gracias a una denuncia anónima de un ciudadano que alertó del constante trasiego de personas que acudían a una vivienda para adquirir droga.
La investigación se inició el pasado mes de diciembre tras recibirse la información ciudadana. Los agentes pudieron confirmar las sospechas iniciales al detectar una afluencia inusual de personas en un piso de un bloque de vecinos. Los individuos accedían al inmueble a cualquier hora del día, permanecían en su interior apenas unos minutos y abandonaban el lugar de forma apresurada, un patrón típico de los puntos de venta de droga.
El Área de Investigación del Puesto Principal de Guardamar del Segura centró las pesquisas en el responsable del inmueble, un varón de 40 años con antecedentes por delitos contra las personas, que residía en la vivienda en régimen de alquiler. Asimismo, los investigadores comprobaron que el sospechoso mantenía un elevado ritmo de gasto sin justificación legal, lo que apuntaba a que sus ingresos procedían presuntamente de la actividad ilícita investigada.
Altercados
El detenido vivía en las inmediaciones de un salón de juegos recreativos y de apuestas, donde, según se pudo acreditar, suministraba cocaína y MDMA a jugadores. Esta actividad ilegal generaba altercados y desórdenes en el local, incrementando la sensación de inseguridad entre los vecinos y afectando gravemente a la convivencia en la zona.
Con las pruebas obtenidas durante la fase de investigación, el pasado 22 de enero, la Guardia Civil procedió al registro de la vivienda. Durante el mismo se intervinieron 19,3 gramos de cocaína, 0,8 gramos de metanfetamina, 1,3 gramos de hachís, 20 cajas de medicación utilizada para el corte de la sustancia, una báscula de precisión y diversos útiles empleados para el dosificado y envasado de las drogas.
En el dispositivo participaron, además del Puesto Principal de Guardamar del Segura, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante y del Servicio Cinológico de la Comandancia de Alicante.
El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, cuyo titular ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio. Se le imputan presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Gracias a esta operación, insiste la Guardia Civil, se ha logrado desmantelar un punto de venta de drogas, especializado en el suministro de estupefacientes a usuarios de salones de apuestas, cortando de raíz una importante fuente de inseguridad y conflictividad en el entorno.
