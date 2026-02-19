Marcha atrás en la huelga de los trabajadores de las basuras de Orihuela prevista para este viernes

La huelga de los trabajadores de las basuras de Orihuela, prevista para este viernes, se ha desconvocado tras una reunión entre los sindicatos y el Ayuntamiento, que se celebró este miércoles.

A la vista del inicio de las negociaciones de un nuevo convenio colectivo, que estaba vencido en 2025, los empleados de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Limpieza Viaria, han dado marcha atrás, de momento, ya que se ha establecido un calendario de negociación, con dos fechas por delante para alcanzar un acuerdo.

Los tres sindicatos mayoritarios y con representación en el comité de empresa de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos -CCOO, UGT y CSIF- celebraron a finales de enero una asamblea general, a la que acudió el 80 % de la plantilla, según fuentes sindicales, que secundó la huelga.

El motivo, explicaron, eran "las deficiencias gravísimas" que se vienen arrastrando desde hace ya más de un año, sin que por el momento ni la concejala Rocío Ortuño, ni ningún representante del Ayuntamiento se hayan pronunciado al respecto.

Asimismo, criticaron que "el servicio está cada vez más deteriorado", habiendo solicitado una reunión con Ortuño sin obtener respuesta tras varios meses.

Las quejas de los empleados se centraban en que no se estaba aplicando la subida salarial y el pago de las horas extras estaba pendiente desde hace meses. Igualmente, se estaba aplicando un convenio sin negociar, obsoleto y a la espera durante más de seis meses de la negociación colectiva, que es lo que ahora se ha conseguido.

Recursos

Asimismo, hicieron hincapié en la falta de personal. Después de la época estival, se cesó a más de 40 efectivos sin haber sido reemplazados, por lo que la plantilla tiene que cubrir esta carencia alargando las jornadas.

Además, los vehículos de recogida de basura y de todo el servicio son antiguos y se rompen con asiduidad, dejando en la práctica manchas y malos olores en las calles. La gran mayoría no se reparan porque los talleres no cobran las facturas y no quieren hacerse cargo, según los sindicatos.

Tampoco se realizaron durante 2025 los reconocimientos médicos obligatorios a los trabajadores y la póliza de seguros de este departamento está sin renovar desde el año 2023, mientras que se sigue incumpliendo la normativa en prevención de riesgos laborales, cargando enseres de gran peso sin las herramientas y personal necesario y camiones de carga trasera en ocasiones con un solo operario, etc.

Precisamente, los seguros caducados de la flota de vehículos encargados de la limpieza y recogida de basura, que circulaban sin seguro obligatorio de responsabilidad civil, fue lo que llevó a otra huelga en 2023 a las puertas de la Semana Santa, que se resolvió in extremis tras 24 horas sin servicio.

Todo ello, insistieron, repercute en el servicio que se está prestando y que acumula quejas vecinales, siendo uno de los principales problemas según el barómetro de opinión del propio Consistorio .

Representación

Al mismo tiempo, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración (Sintta) se desmarcaba de la huelga impulsada por el comité de empresa, pidiendo su disolución y manifestando que "carece de la credibilidad y el apoyo necesario para ejercer una representación legítima de la voluntad mayoritaria de los trabajadores".

Aunque comparten las quejas y deficiencias en el servicio, el sindicato hizo hincapié en que representa a casi el 50% de los empleados por afiliación de los cerca de 170 que componen la plantilla, por lo que ponía en duda los datos arrojados por el comité sobre la asistencia a la asamblea de un 80% de los trabajadores.

Los afiliados a Sintta no acudieron, señalaron, porque el comité "nunca ha querido colaborar ni tener en cuenta nuestros puntos". Por ejemplo, añadieron, "tras más de una década de servicio, un sector numeroso de empleados sigue siendo considerado, a efectos prácticos y de representación, como personal de nueva incorporación, viéndose así privado de una defensa sindical efectiva y proporcional a su antigüedad y contribución".