Orihuela pide ayuda al Gobierno para rehabilitar el Castillo y las Murallas, en riesgo de colapso en varios tramos

El Castillo y su sistema defensivo constituyen un hito visual y simbólico sobre la ciudad y la huerta, en un paisaje cultural donde confluyen la Sierra de Orihuela, el Monte de San Miguel, el centro histórico, el Palmeral y el río Segura.

Sin embargo, su estado de conservación es muy deficiente en diversos sectores, con pérdidas acumuladas y patologías activas, y riesgo de colapso en algunos tramos.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, ha solicitado al Gobierno la subvención del 2 % Cultural, regulada por la Orden de 9 de diciembre de 2025 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura, que convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar trabajos de conservación y enriquecimiento de inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC), además de otros requisitos como que sea de titularidad municipal y se destine al uso público durante 50 años con carácter social, turístico o de servicio público.

Además, la entidad solicitante debe comprometerse a cofinanciar las obras junto con el ministerio, disponer de crédito suficiente y presentar un proyecto completo con memoria, planos, presupuesto y justificación del impacto económico.

En este caso, el Consistorio aportará 465.000 euros de los 1.065.000 euros solicitados para las obras. El proyecto se basa en las propuestas recogidas en el Plan Director del Castillo y Murallas de Orihuela, aprobado por unanimidad en el pleno municipal el 27 de febrero de 2020 e informado favorablemente por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y actúa sobre la cota más emblemática del conjunto, la Alcazaba y el Albacar.

El concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha señalado que "esta solicitud responde a una planificación rigurosa y a un compromiso firme con la recuperación del principal símbolo patrimonial de nuestra ciudad", porque "el Castillo no puede seguir esperando más intervenciones estructurales", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que "la cofinanciación municipal demuestra que no se trata solo de solicitar una subvención, sino de asumir responsabilidades y apostar de forma decidida por nuestro patrimonio".

Deterioro

El Plan Director incide en la necesidad de estabilizar tramos con riesgo potencial de colapso parcial, asegurar coronaciones y encuentros, controlar el agua superficial y reducir los factores de deterioro ambiental y antrópico.

En palabras del edil, "el diagnóstico es que hay zonas con riesgo real de deterioro estructural", por lo que "actuar es una cuestión de responsabilidad".

El plan identifica afecciones como fisuración y desplomes locales asociados a inestabilidades de fábrica; pérdida de sección y erosión en coronaciones; desprendimientos y disgregación superficial por meteorización; degradación del mortero de juntas; erosión y socavación en bases por escorrentías; presencia de sales y eflorescencias; biodeterioro y vegetación invasiva; así como impactos antrópicos derivados del tránsito incontrolado, vandalismo y vertidos.

Pintadas y actos de vandalismo en el Castillo de Orihuela, en una imagen de archivo / DARIA PEREZ

Actuaciones arqueológicas y de restauración

El proyecto contempla actuaciones arqueológicas previas a cualquier intervención constructiva, incluyendo prospecciones en el Albacar y la Alcazaba y excavaciones.

Los resultados serán objeto de difusión científica y divulgativa. Está prevista la publicación de un estudio monográfico sobre el Castillo, que recoja todas las actuaciones arqueológicas y las obras de consolidación, restauración y puesta en valor, con conclusiones históricas generales basadas en consultas bibliográficas y archivos documentales.

Las intervenciones se desarrollarán en la Alcazaba y dentro del perímetro de la muralla del Albacar, incluyendo el sector este externo de la puerta de acceso meridional hasta el muro del baluarte. También se actuará en el recorrido, que será previamente prospectado para documentar restos del antiguo sendero y excavado para determinar las características del poblamiento y evaluar el estado actual de conservación.

Castillo de Orihuela / DARIA PEREZ

El Plan Director también subraya que esta lectura conjunta de naturaleza, hábitat y patrimonio es la clave para convertir el Monte de San Miguel en un parque cultural de referencia, con itinerarios, miradores, interpretación y conservación continuada.

Centro histórico

El centro histórico de Orihuela, reconocido como Conjunto Histórico, acumula un elevado número de bienes protegidos. Por ello, la recuperación del Castillo no es un proyecto aislado, sino una pieza estructural del relato urbano e identitario de la ciudad. La puesta en valor del hito defensivo refuerza la imagen de Orihuela como destino patrimonial, multiplica la capacidad de estancia y consumo cultural y mejora la percepción de calidad del espacio público, con efecto directo sobre el comercio y la hostelería del casco histórico.

"El proyecto en la Alcazaba y el Albacar no es solo una actuación de conservación, es una inversión estratégica en capital cultural, cohesión territorial y economía local. Cuando el patrimonio se cuida y se explica bien, deja de ser un problema de ruinas y pasa a ser una oportunidad de futuro", ha concluido Ruiz.

Noticias relacionadas

El proyecto presentado y la subvención solicitada están vinculados al futuro proyecto de acceso al Castillo, que el Ayuntamiento licitará próximamente para recuperar el acceso medieval desde el Seminario Diocesano.