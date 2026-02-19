El PSOE lleva al pleno de Orihuela y a las Cortes la defensa de la Senda del Poeta

El PSOE de Orihuela tratará de "colar" en el pleno del próximo jueves una declaración institucional para que toda la Corporación municipal se posicione en defensa de la Senda del Poeta y exija a la Generalitat que rectifique, al retirar, a través del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), la financiación de este emblemático acto que cumple 30 años.

Aunque el plazo para presentar mociones ya ha finalizado, el grupo municipal planteará la iniciativa en la junta de portavoces del lunes, que marca el orden del día de la sesión plenaria, para evitar lo que ha calificado como "un nuevo ataque" de la Generalitat Valenciana a "la figura de nuestro poeta más universal y a todo lo que representa para Orihuela, para la cultura y para la memoria democrática de este país".

Fuentes del IVAJ, a preguntas de este periódico, han manifestado que sí habrá Senda, aunque no han querido aportar ningún otro dato más que se anunciará en redes sociales. La edición anterior empezó a publicitarse en octubre de 2024, y el año pasado por estas fechas ya estaba el plazo de inscripción abierto.

Lo cierto es que aún no ha sacado la licitación de un acto que suele costar entre 60.000 y 70.000 euros y que suele conllevar más de cuatro meses de trabajo. El "desinterés" mostrado por el IVAJ ha provocado un auténtico terremoto, mientras que colectivos hernandianos han avanzado que habrá Senda con o sin el apoyo institucional, con el esfuerzo desinteresado y generoso de quienes admiran al poeta.

Isidro Grao, edil socialista, ha mostrado su más firme rechazo a la posibilidad de que el IVAJ no participe, señalando que "la Senda del Poeta no es solo una actividad cultural o juvenil, sino también un símbolo de identidad, memoria y compromiso con la cultura".

Una actividad que cada año une a miles de personas en torno al legado de Miguel Hernández y que "forma parte de la identidad colectiva de nuestra comarca", ha añadido.

Grao ha asegurado que las explicaciones trasladadas desde el IVAJ no hacen sino agravar la situación: "Se habla de falta de presupuesto, de la voluntad de desvincular la actividad de una fecha clave en la memoria del poeta o incluso de molestias por la presencia de banderas republicanas durante el recorrido".

A su juicio, "son argumentos que no se sostienen y que evidencian una decisión ideológica que pretende desdibujar la dimensión histórica, social y democrática de Miguel Hernández". El edil socialista también ha advertido de que sustituir el formato tradicional de la ruta por otro modelo distinto y en otra fecha "supone vaciar de contenido una iniciativa con tres décadas de trayectoria, reconocimiento social y creciente participación". En este sentido, ha lamentado que esta decisión impida que la 30ª edición pudiera servir también como homenaje a personas que, como el reciente fallecido Paco Esteve, fueron fundamentales en el impulso y consolidación de la Senda.

Asimismo, el PSOE oriolano está trabajando de forma coordinada con el grupo socialista en las Cortes para trasladar este asunto al ámbito autonómico y exigir explicaciones al Consell.

Cambiemos también preguntará en el pleno del jueves si es cierto que el IVAJ va a suspender la financiación a la Senda del Poeta, y en ese caso si el Ayuntamiento de Orihuela va a dejar perder esta actividad o la va a asumir con recursos propios, calificando este hecho de "un nuevo ataque a la figura de Miguel Hernández por parte de los gobiernos de PP y Vox, tanto en el Consistorio como en la Generalitat".

En las Cortes

Por su parte, la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Belén Juárez, ha asegurado que "desde las Cortes los socialistas vamos a defender que se siga impulsando la Senda del Poeta con financiación autonómica, porque se trata de un evento imprescindible para la memoria democrática y para la dignificación de la vida y la obra de nuestro poeta más universal, Miguel Hernández".

Además, ha destacado que "es un acontecimiento que cada año une a miles de personas en torno a la memoria y al legado del escritor oriolano", siendo "una iniciativa que conecta pueblos, historias y vidas; que honra su trayectoria humana y literaria y que contribuye de forma decisiva a difundir el legado del poeta pastor, símbolo de compromiso, cultura y dignidad".

Asimismo, la diputada socialista ha advertido de que "renunciar a este evento supone un claro atentado contra la cultura, pero también contra la Vega Baja y la provincia de Alicante, que acogen cada año un encuentro excepcional del que debemos sentirnos profundamente orgullosos por su enorme valor patrimonial, cultural, turístico e incluso deportivo".

Por todo ello, ha instado al Consell a "rectificar y dar marcha atrás ante lo que consideramos un claro ataque a la memoria de Miguel Hernández, a la cultura valenciana y a nuestra historia colectiva". "Intentar silenciar y ocultar al poeta del pueblo es una grave irresponsabilidad y una concesión más de un Partido Popular subordinado al odio y al negacionismo de Vox", ha añadido.

Finalmente, ha afirmado que "las derechas pretenden borrar el legado de Miguel Hernández, pero encontrarán enfrente a los socialistas, firmes en la defensa de su memoria, la cultura y la dignidad democrática".