La Senda del Poeta saldrá de Orihuela con o sin el apoyo institucional

La Senda del Poeta está en la cuerda floja. Al menos eso es lo que temen diferentes colectivos y personalidades ligados al mundo hernandiano, que lamentan, con estupefacción y cabreo, que este año no se vaya a celebrar como hasta ahora.

Según diferentes fuentes consultadas, el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) -organismo que depende de la Generalitat-, que se encarga de su organización, junto con otras instituciones y ayuntamientos, aún no ha sacado la licitación de un acto que suele costar entre 60.000 y 70.000 euros.

Con todo, fuentes del IVAJ, a preguntas de este periódico, han manifestado que sí habrá Senda, aunque no han querido aportar ningún otro dato más que se anunciará en redes sociales. La edición anterior empezó a publicitarse en octubre de 2024, y el año pasado por estas fechas ya estaba el plazo de inscripción abierto.

Diferentes fuentes consultadas afirman que el IVAJ no está mostrando interés y que está dejando pasar el tiempo para dejar morir una actividad justo cuando se cumple su edición número 30, en un momento, además, especialmente emotivo porque uno de los fundadores de la iniciativa en 1998, Francisco Esteve, ha fallecido recientemente.

Inicio de la Senda del Poeta / Matias Segarra

La actividad -gratuita- de senderismo cultural -además de medioambiental y ecologista- concentra cada año a más de mil personas que recorren 68 kilómetros, a lo largo de tres días, por los lugares y paisajes que marcaron la vida y obra de Miguel Hernández, vertebrando once localidades de tres comarcas.

La ruta

La ruta parte desde Orihuela, donde nació el poeta el 30 de octubre de 1910, continúa por Redován -pueblo natal de su padre-, Callosa de Segura, Cox -donde vivió varios años con su mujer, Josefina Manresa-, Granja de Rocamora, Albatera, San Isidro, Crevillent, Elche -donde viven su nuera y sus nietos y donde se encuentra la sede de la Universidad que lleva su nombre- y El Rebolledo y acaba en el cementerio de Alicante, donde fue enterrado el 28 de marzo de 1942, día en torno al que se suele celebrar, dando el pistoletazo de salida a la Primavera Hernandiana.

El IVAJ lidera una organización en la que también colaboran ayuntamientos y la Diputación de Alicante, la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Universidad Miguel Hernández. Para realizarla se necesitan más de cuatro meses de trabajo, apuntan fuentes de distintas entidades organizadoras, que muestran dudas razonables porque, señalan, ya el año pasado desde la dirección general se planteó un cambio de formato.

Al parecer, insisten las mismas fuentes, desde algunos sectores no se entiende bien qué es la Senda y quiénes participan ni el porqué de tanta bandera republicana, que es portada por numerosos asistentes, dejando una instantánea cada año de una marea tricolor en el inicio en Orihuela aunando a políticos de ideologías dispares.

De hecho, la edición del año pasado estuvo marcada por la controvertida decisión de la Concejalía de Cultura, en manos de Vox, de sustituir unos vinilos que decoraban el Rincón Hernandiano desde 2012 con imágenes con banderas republicanas por otras más edulcoradas, algo que se tachó desde diferentes ámbitos como un acto para despojar de su ideología al poeta.

Frente a lo que se consideraron "ataques" del equipo de gobierno de PP y Vox hacia su figura, se constituyó la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández, que aglutina a diferentes colectivos, protagonizando días antes en el pleno una tensa sesión que acabó con el desalojo de la sala por parte del alcalde, Pepe Vegara, por las protestas de los asistentes cuando la concejala de Cultura, Anabel García, puso en tela de juicio que jurídicamente se puedan restituir las imágenes, equiparando a las víctimas del franquismo y el terrorismo con las de la Segunda República.

Ahora, el "desinterés" mostrado por el IVAJ es una bofetada a esas personas que levantaron un recorrido lleno de historia, memoria y literatura, alfa y omega de Miguel Hernández, y que costó tanto afianzar.

Preparativos

Colectivos como "Tu pueblo y el mío", la Asociación de Amigos de Miguel Hernández y la Fundación Cultural ya están preparando la cita, porque, aseguran, la Senda se va a realizar, aunque sea a nivel testimonial y sin el apoyo del IVAJ, que aportaba un paraguas en cuanto a autobuses, infraestructura, permisos, seguros...

Será, prosiguen, como volver a los orígenes, pero sin perder la esencia: cada uno con su bocadillo caminando para reivindicar la memoria del poeta. En palabras del investigador hernandiano Joan Pàmies, portavoz de la plataforma "Tu pueblo y el mío" y cofundador de la Senda, "este año la organizaremos como lo hicimos en la primera, desde el esfuerzo desinteresado y generoso de los hernandianos", y será "en el aniversario de su homicidio con premeditación y alevosía", avanza, aunque probablemente por una cuestión logística se tenga que atrasar a después de Semana Santa.

De momento, Cambiemos preguntará en el pleno del jueves si es cierto que el IVAJ va a suspender la financiación a la Senda del Poeta, y en ese caso si el Ayuntamiento de Orihuela va a dejar perder esta actividad o la va a asumir con recursos propios, calificando este hecho de "un nuevo ataque a la figura de Miguel Hernández por parte de los gobiernos de PP y Vox, tanto en el Consistorio como en la Generalitat".