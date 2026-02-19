La renovación de viviendas del barrio de la Colonia San Esteban de Torrevieja con fondos europeos solo interesa a una empresa

Solo una empresa se ha presentado al concurso público para adjudicarse el proyecto de rehabilitación de viviendas de la Colonia San Esteban de Torrevieja, con un presupuesto de 2.647.050 euros (IVA incluido). Se trata la principal actuación de un plan que contempla invertir más de seis millones de euros, principalmente sufragado con fondos europeos Next Generation, y que adjudica el Ayuntamiento de Torrevieja, en coordinación con la Generalitat y el Gobierno español.

La mercantil que se ha interesado en solitario por el contrato es la oriolana Doalco, fundada en 1985, constructora especializada en rehabilitación a través de obra pública, aunque en Torrevieja nunca se ha adjudicado un contrato del Ayuntamiento relevante -se está presentando a distintos concursos ahora-. Doalco es un proveedor habitual del Consistorio de Orihuela, y en Torrevieja ha desarrollado, a través de otras firmas promotoras al mismo grupo oriolano, como Samaguil, proyectos de urbanización, construcción y comercialización de viviendas turísticas.

El Ayuntamiento debe, respetando los plazos de tramitación, resolver cuanto antes esta licitación porque los fondos Next Generation tienen como fecha límite de ejecución junio de este año. Las obras tienen, por su parte, un plazo de ejecución de cuatro meses, La administración local confía en que aunque la intervención no esté terminada en ese momento sí sean subvencionables si están adjudicadas y están avanzadas.

Barrio de la Colonia San Esteban de Torrevieja / D. Pamies

Torresal y portalicos

En el barrio de Colonia San Esteban y dentro de esa inversión global también contempla otro contrato de 903.000 euros en su reurbanización. En ese caso sí habrá libre competencia por concurrencia de varias empresas: se han presentado tres empresas Construcciones Porticada, Construcciones Zaplana Caselles y Mediterráneo de Obras y Asfaltados.

Además, el programa barrios prevé la actuación en viviendas del entorno de la calle Portalicos, junto al Parque de la Estación, por 2.001.804 euros, y la intervención en el barrio Torresal, cerca del colegio Inmaculada, por otros 501.480 euros, que es la única que está adjudicada en firme.

Con el visto bueno de los propietarios

La subvención, en el caso de la actuación dentro de las viviendas, como recogió INFORMACIÓN tiene como finalidad principal optimizar la eficiencia energética de cada una de las viviendas con el cambio de los calentadores convencionales por los aerotermos, que disminuyen el consumo energético en un 75 % empleando la captación de aire externo a la vivienda.

Presentan, no obstante, una particularidad: sin dicha mejora energética el resto de actuaciones, las más importantes por su cuantía y que consisten en la instalación de placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios, instalación de un sistema de pavimento aislante y drenante en esas cubiertas y, en su caso, el refuerzo estructural de los edificios y la retirada de amianto, no serán subvencionadas.

Para ello era preciso que más del 40 % de los titulares de las viviendas estuvieran de acuerdo con la sustitución del calentador doméstico para cumplir con la mejora de la eficiencia energética. Los propietarios no tienen que poner ni un euro. El Ayuntamiento decidió que la parte a aportar por los beneficiarios la sufragaría el municipio con una aportación de 650.000 euros.

Proyecto

La urbanización de la Colonia San Esteban, que será la inversión más visible, implica una actuación sobre unos 6.000 metros cuadrados, con la peatonalización del entorno de la plaza del Futbolista, la renovación del alumbrado con luminarias led, la colocación de más arbolado en las calles y la mejora del sistema viario de movilidad peatonal "ampliando sensiblemente el ancho actual de las aceras".

El propósito es que gane presencia el peatón con una mejora del viario, muy "degradado" en la actualidad, según figura en el proyecto, "y que no invita al peatón a tratarlo como espacio urbano para el disfrute". Los redactores del proyecto de La Errería Architecture indican que para diseñar esta urbanización era preciso no "perder de vista" la identidad de barrio", uno de los que mayor diversidad presenta en el casco urbano de Torrevieja, para promover "un sentido de pertenencia entre los residentes".

La reurbanización busca transformar el área urbana delimitada por las calles Caballero de Rodas, Antonio Machado, Moriones y del Mar en una zona de prioridad peatonal, de movilidad sostenible y de comercio de cercanía. Con una perspectiva desde la sostenibilidad social y ambiental, señala la oficina tramitadora, contempla una serie de actuaciones dirigidas a conectar los barrios, impulsar la eficiencia energética y la movilidad peatonal, atender a los colectivos de personas vulnerables y reactivar la actividad económica.

Estas obras de reurbanización se ejecutarán en tres fases, la primera correspondiente entre las calles Antonio Machado y Vicente Blasco Ibáñez; la segunda entre Vicente Blasco Ibáñez y Concordia; y la tercera entre Concordia y Caballero de Rodas. Es la mesa de contratación la que debe verificar si la empresa puede hacer el proyecto al precio que ha ofertado y si cumple los requisitos técnicos.

Años sesenta

La Colonia San Esteban se levantó a finales de los años sesenta, con sus características fachadas de ladrillo amarillo, en lo que entonces eran las afueras del casco urbano. Fue habitada por muchos torrevejenses. Ahora forma parte de ese centro del casco urbano con la terminal de autobuses, el cuartel principal de la Guardia Civil, el Palacio de Justicia y superficies comerciales. En los últimos veinte años se ha configurado un perfil de población diversa: con vecinos de Torrevieja; sin embargo,el barrio, que siempre ha sido de trabajadores, no ha dejado de serlo. Son migrantes quienes habitan las viviendas y dan vida al pequeño comercio y hostelería de la zona, sin presencia de la habitual población de residentes europeos jubilados tan característica de las urbanizaciones residenciales torrevejenses.

Edificios en los que el proyecto tiene previsto actuar:

BLOQUE BW – Calle Moriones nº 42 y 44. Esc. 1 y 2.

BLOQUE BX – Colonia San Esteban, Esc. 1.

BLOQUE BY – Callen del Mar, nº 3 y 5. Esc. 2 y 3.

BLOQUE BZ – Calle del Mar, s/n. Esc, 2.

BLOQUE B1 – Calle Moriones, nº 36. Esc. 1.

BLOQUE B2 – Colonia San Esteban, Esc. 1 y 2.

BLOQUE B3 – Calle del Mar, nº 37 y 39. Esc. 1 y 2.

BLOQUE B4 – Calle Moriones, nº 40. Esc. 1 y 2.

BLOQUE B5 – Colonia San Esteban, nº 4 y 6. Esc. 1 y 2.