Detenidos en Torrevieja por robar una cadena de oro a una mujer mayor con el método del abrazo 

La Guardia Civil, en el marco del Plan Mayor de Seguridad, ha detenido en Torrevieja a una mujer y un hombre como presuntos autores de un delito de hurto cometido mediante el conocido método del abrazo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado martes, alrededor de las 13 horas, cuando la Guardia Civil recibió la llamada de un vecino que manifestaba haber presenciado cómo una mujer sustraía una cadena de oro a una persona mayor que paseaba por el municipio.

El hurto tuvo lugar en las inmediaciones de la conocida Curva del Palangre. El testigo logró captar con su teléfono móvil el momento exacto de la sustracción, aportando una prueba que resultó clave para el desarrollo de la posterior investigación policial.

Tras recabar información sobre el vehículo en el que una mujer y un varón habían huido del lugar, se activó de inmediato un dispositivo de búsqueda para la localización de los presuntos autores del hurto.

Identificación

Minutos después, dos patrullas que se encontraban cubriendo una de las salidas de Torrevieja, localizaron el vehículo sospechoso y procedieron a darle el alto. Una vez realizada la primera verificación, los agentes comprobaron que tanto el turismo como sus ocupantes coincidían plenamente con la descripción facilitada por el testigo.

Así, se llevó a cabo un registro exhaustivo del vehículo y de los sospechosos, localizando finalmente la cadena de oro sustraída en uno de los bolsillos del pantalón de la mujer.

Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de hurto, siendo posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de ambos con la imposición de medidas cautelares.

La Guardia Civil, aunque dispone de imágenes de la víctima del hurto, solicita la colaboración ciudadana para lograr su identificación y proceder a la devolución de la cadena de oro.

Cualquier persona que pueda aportar información puede ponerse en contacto con el Puesto Principal de la Guardia Civil en Torrevieja a través del teléfono 965 71 01 13.