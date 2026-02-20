Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Edu Soto llevará a Torrevieja su tragicomedia sobre un hombre que ha domesticado a su perro

El Teatro Municipal acogerá este monólogo del famoso cómico

Edu Soto llevará su espectáculo Wanted a Torrevieja

Edu Soto llevará su espectáculo Wanted a Torrevieja

O. Casado

O. Casado

El cómico Edu Soto se sube a los escenarios para cantar, bailar, tocar instrumentos y encarnar personajes disparatados en Wanted, una tragicomedia con humor música y alma que llegará en marzo a Torrevieja.

Soto, junto al músico y compositor Isaac Pascual, creará música original en directo que acompañará a la acción en todo momento y dará otra dimensión a un espectáculo que versa sobre un curioso tema: un hombre es juzgado por haber domesticado a su perro. La historia nos lleva a meditar sobre quién ha perdido la libertad. Entre tangos, valses, prohibiciones ridículas y diálogos con Siri, el público —convertido en jurado— asiste a una historia tan hilarante como poética, tan absurda como humana. Un juicio simbólico donde el acusado es el propio ser humano y su incapacidad para ser feliz.

En Wanted habrá humor pero también muchos sentimientos y nos invitará a mirarnos desde otro espejo.

Edu Soto en Torrevieja

Edu Soto actuará en el Teatro Municipal de Torrevieja el próximo 20 de marzo a las 20.30 horas. Las entradas ya están disponibles en la web de la Concejalía de Cultura de Torrevieja a las 20.30 horas. El precio de las entradas es desde 14,75 euros y la actuación dura 80 minutos.

Edu Soto llevará a Torrevieja su tragicomedia sobre un hombre que ha domesticado a su perro

Edu Soto llevará a Torrevieja su tragicomedia sobre un hombre que ha domesticado a su perro

