Los Montesinos reclama a la Generalitat con una protesta más transporte público

Entre 100 y 150 personas han secundado este viernes la protesta impulsada por el Ayuntamiento de Los Montesinos para reclamar a la Generalitat más autobuses interurbanos. Durante unos 45 minutos han cortado la CV-945, la avenida principal de un municipio que durante mucho tiempo ha estado dejado de la mano de dios y aislado del resto de localidades a través de transporte público.

Después, han realizado un pequeño recorrido hasta el Ayuntamiento. "Menos promesas, más autobuses" se ha podido leer en algunas de las pancartas de los asistentes, entre los que también se encontraba, en la cabecera, Francisco Miguel Paredes Gutiérrez, edil del grupo municipal de Podemos e IU, que ha incidido en que el nuevo plan de la conselleria incluye tres trayectos entre Orihuela y Torrevieja, pasando por Los Montesinos y dos más con Alicante, "una mejora insuficiente".

El concejal ha hecho hincapié en que la Generalitat solo hizo "esta propuesta provisional" cuando el Ayuntamiento solicitó a la Subdelegación del Gobierno permiso para realizar la protesta, días antes de que el presidente Juanfran Pérez Llorca presentara en Orihuela la nueva red de transporte, algo que el alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón (PSOE), calificó de "ninguneo" por parte de la Generalitat Valenciana tras no haber sido invitado.

Cabecera de la protesta / Información

Paredes también ha destacado que desde el propio Consistorio tampoco se ha hecho mucho por fomentar el uso del transporte público, lo que permitiría que las empresas concesionarias se interesaran en ofrecer un mejor servicio, sin olvidar que esta reivindicación es fruto de la presión que durante mucho tiempo ha hecho la Asociación de Vecinos de Los Montesinos, que, por otro lado, no ha secundado la protesta.

Respuesta vecinal

Desde la organización vecinal, José Francisco Paredes ha explicado que se ha considerado que se trata de una concentración "política", al tiempo que ha añadido que comparte el reclamo, porque la falta de autobuses es una carencia que se hace patente en el día a día desde hace más de dos décadas.

Sin embargo, ha manifestado que "ahora no era el momento, incluso puede ser hasta perjudicial", teniendo sobre la mesa una mejora del servicio que, "aunque insuficiente, aumenta las conexiones del municipio", al tiempo que la Generalitat ha propuesto al Ayuntamiento presentar en la localidad una de las tres nuevas líneas.

La conselleria, que considera que Los Montesinos es una localidad beneficiada y verá incrementada su conexión con Orihuela, Torrevieja y el hospital, ha trasladado al Consistorio que realizará en la localidad la próxima presentación de los nuevos servicios de transporte por carretera correspondientes al contrato CE-710, con 14 líneas y 22 vehículos, que ofrecerán servicio -con una demanda prevista de 611.452 viajeros al año y 43.528 expediciones anuales- entre Alicante, Albatera, Algorfa, Almoradí, Benijófar, Bigastro, Benejúzar, Benijófar, Callosa de Segura, Catral, Cox, Crevillent, Dolores, Daya Nueva, Daya Vieja, Elche, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Isidro, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, San Isidro, San Vicente del Raspeig y Torrevieja.

Líneas CE-710 ORIHUELA-ALICANTE (directo) ORIHUELA-AEROPUERTO ORIHUELA-UNIVERSIDAD ALICANTE (por Redován, Callosa de Segura) ORIHUELA-HOSPITAL-ALMORADÍ-ELCHE ORIHUELA-ELCHE (por Redován, Callosa de Segura, Albatera) SAN MIGUEL DE SALINAS-ALICANTE (por Dolores y Catral) ALMORADÍ-ORIHUELA ALMORADÍ-ROJALES-HOSPITAL DE TORREVIEJA CATRAL-ALBATERA-ALMORADÍ-TORREVIEJA ORIHUELA-SAN MIGUEL DE SALINAS-PILAR DE LA HORADADA ORIHUELA-SAN MIGUEL SALINAS-TORREVIEJA ORIHUELA-TORREVIEJA-HOSPITAL TORREVIEJA ORIHUELA-HURCHILLO-SAN MIGUEL-TORREVIEJA BENIJÓFAR-GUARDAMAR DEL SEGURA (por Ciudad Quesada)

Tres ejes

Ya está en funcionamiento, desde el 1 de febrero, el primer corredor, el CE-714, con seis vehículos en servicio y cinco rutas, que contempla una nueva línea que conecta la Vega Baja con el aeropuerto de Alicante-Elche. Además, mejora las conexiones entre Guardamar del Segura y Orihuela, que pasan a disponer de rutas también los domingos y festivos durante todo el año, y se crea la línea 4B, que incorpora la conexión de las poblaciones de Benferri y La Murada, en Orihuela, con el Hospital del Vega Baja. La demanda prevista es de 143.772 viajeros al año y 10.602 expediciones anuales.

Pero la Generalitat pondrá en marcha antes del verano otros dos corredores para atender a una población con 400.000 habitantes y 33 núcleos urbanos con un total de 28 líneas de autobuses interurbanos con mejoras como la ampliación de servicios en domingos y festivos, mayores frecuencias y más conexiones con el hospital y el aeropuerto.

Se está haciendo a través de contratos de emergencia con una vigencia de dos años hasta la adjudicación definitiva, con un coste anual de 10 millones de euros financiados en un 45 % por la Generalitat, con una aportación de 4,5 millones al año.