Conoce al detalle la nueva temporada cultural de Orihuela para 2026

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Cultura y Orihuela Cultural ha presentado la nueva temporada del Teatro Circo de Orihuela y la agenda cultural de los museos para el año 2026, que engloba la programación anual de los museos y espacios culturales de la ciudad.

La nueva temporada consolida la apuesta municipal por una oferta cultural diversa, de calidad y para todos los públicos, combinando grandes producciones teatrales, humor, música, espectáculos familiares y propuestas de raíz cultural y patrimonial.

Las entradas para los espectáculos del Teatro Circo saldrán a la venta apartir del 27 de febrero, desde las 12:00 horas.

Teatro Circo de Orihuela: Una temporada para emocionar y disfrutar

La programación del Teatro Circo se articula en torno a una oferta plural que combina teatro, comedia, música en directo, danza y grandes eventos.

Entre las citas más destacadas se encuentra “La Pasión” (11 de abril), una reinterpretación flamenca de los últimos momentos de Jesucristo basada en la obra de Félix Grande, con Paco del Pozo —Lámpara Minera— en el papel de Jesús y dirección musical. Un montaje de gran intensidad poética y simbólica que aúna tradición, lirismo y espiritualidad.

El 9 de mayo será el turno de “Teatro Expresión – 50 años no son nada”, con la presentación del documental y el libro de la histórica asociación cultural oriolana.

La vertiente solidaria llegará el 10 de mayo con el Concierto benéfico contra el cáncer de la Unión Lírica Orcelitana.

El mes de mayo concentrará una intensa actividad escénica con propuestas como “We Love Disco” (15 de mayo), un gran espectáculo musical inmersivo con el sello de Producciones Yllana; la comedia dramática “Un viaje sin retorno”(23 de mayo), dirigida por Ernesto Caballero; y el arranque del ciclo “Risas y Picoteo”, que incluye:

La Voz del Becario (29 de mayo)

(29 de mayo) Improhéroes (5 de junio)

(5 de junio) Edu Soto – Revolution (6 de junio)

(6 de junio) We Love Disco

Este ciclo permitirá disfrutar, además, de una experiencia gastronómica previa en la Plaza Poeta Sansano, con un bono especial para los cuatro espectáculos por 35 euros.

La programación continuará con “Todo empieza aquí” (12 de junio), un gran show musical con más de 35 artistas en escena; las muestras de fin de curso de la Escuela Municipal de Teatro (13 y 14 de junio) y de la Escuela Municipal de Danza (23 de junio); y el XXIII Festival de la Escuela de Danza Ana Belén Navarro (21 de junio).

Como adelanto de la temporada de otoño, se presenta un “Aperitivo Cultural” de la temporada de invierno, traerá tres grandes nombres del panorama nacional:

Paz Padilla con “El humor de mi vida” (4 de octubre)

con “El humor de mi vida” (4 de octubre) Goyo Jiménez (17 de octubre)

(17 de octubre) Aguilera y Meni (20 de noviembre)

Agenda cultural de museos 2026: patrimonio, Miguel Hernández y experiencias en los museos

La agenda cultural 2026 refuerza en los museos el compromiso de la ciudad con la puesta en valor del patrimonio histórico y artístico de Orihuela, con especial protagonismo de la figura universal de Miguel Hernández.

Uno de los ejes fundamentales será el ciclo de encuentros literarios “En casa de Miguel”, en la Casa Museo Miguel Hernández, con autores y especialistas como Concepción Silvestre Díaz (5 de marzo), José Antonio Alonso (30 de abril), Ana Villanueva Hernández (7 de mayo), Juan Andrés Moya Montañez (4 de junio) y Manuel Granell (2 de julio).

Asimismo, el programa transversal “12 meses, 12 obras destacadas” en la Casa Natal de Miguel Hernández permitirá descubrir, cada mes, una pieza singular del legado hernandiano.

La programación anual incluye exposiciones, talleres didácticos, cuentacuentos, visitas guiadas temáticas y actividades familiares en espacios como el Museo de la Reconquista, la Muralla, el Museo de Arte Sacro, la Catedral, la Iglesia de Santiago o el Ayuntamiento.

Entre las iniciativas más consolidadas destacan las Noches en el Museo (junio, julio y agosto), las visitas guiadas en días festivos a la Casa Museo Miguel Hernández y el programa educativo con exposiciones en centros escolares a partir de marzo.

La oferta cultural recorrerá todo el año con propuestas especiales en fechas señaladas como Semana Santa, festividades locales y verano, acercando el patrimonio a vecinos y visitantes desde una perspectiva didáctica, participativa y sostenible.

Desde la Concejalía de Cultura y Orihuela Cultural se ha destacado que esta nueva temporada “refuerza el papel de Orihuela como ciudad cultural de referencia, con una programación equilibrada entre grandes espectáculos y actividades de proximidad, pensadas para todos los públicos y para dinamizar la vida cultural durante todo el año”.

Localización de Teatro Circo

Reservas e información de museos

Email: reservas@orihuelacultural.es

Teléfono: 672 219 071