Orihuela abre una web para tramitar incidencias en la Costa

El Ayuntamiento de Orihuela ha puesto en marcha una web para que los vecinos del litoral puedan enviar directamente incidencias y desperfectos, desde una papelera rota hasta un fallo en el alumbrado, aportando también una fotografía y la ubicación, con el objetivo de agilizar la gestión, mejorar la planificación de las actuaciones y reforzar la cercanía con la ciudadanía, sin necesidad de desplazamientos ni trámites presenciales, permitiendo priorizar las actuaciones según su gravedad.

Una iniciativa que se realiza en una zona del municipio que cuenta con un tejido asociativo vecinal muy potente y también reivindicativo, precisamente por la acumulación de deficiencias y falta de servicios tras décadas de abandono en las que el crecimiento urbanístico y de población no ha ido acompañado de inversión.

Esta herramienta está impulsada por la empresa pública Ecoplan Servicios, que se encarga del servicio de mantenimiento de viales y espacios públicos de la Costa desde que arrancó en julio del año pasado, lo que ha permitido, según el Consistorio, "establecer una planificación más ordenada del trabajo y una mayor capacidad de respuesta, integrando avisos ciudadanos, solicitudes de la Policía Local y labores de inspección técnica realizadas sobre el terreno".

Desde entonces, el Ayuntamiento ha tramitado más de medio millar de partes de trabajo, la mayoría ya finalizados, mientras que otros continúan en ejecución o pendientes por su reciente comunicación o por la necesidad de materiales específicos.

Las actuaciones abarcan desde reparaciones puntuales, como reposición de señalización, arreglo de arquetas o trabajos de acerado, hasta intervenciones de mayor alcance destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen del entorno urbano.

Entre otras cuestiones, los trabajos realizados incluyen jornadas de bacheo, mantenimiento de acerados, reposición de señales, retirada de elementos deteriorados, mejora de espacios públicos y numerosas intervenciones en el entorno de playas, especialmente durante la temporada alta, con instalación de pasarelas, adecuación de zonas accesibles y mantenimiento del mobiliario urbano.

Más recursos

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y los concejales de Infraestructuras y de Costa, Víctor Valverde y Manuel Mestre, junto con responsables técnicos, han presentado el nuevo canal de comunicación. El responsable de la web, Pablo Ruiz, ha explicado que la página se ha diseñado con criterios de facilidad de uso y accesibilidad, de modo que cualquier residente pueda comunicarse con el servicio de forma sencilla.

Presentación de la web àra tramitar incidencias / Información

Asimismo, ha señalado que la web está preparada para crecer conforme se amplíen los servicios y para convertirse en uno de los principales canales de información del mantenimiento municipal en Orihuela Costa.

En la misma línea, el responsable de incidencias y mantenimiento, Gerardo Jiménez, ha indicado que el sistema permite registrar, validar y gestionar cada aviso dentro del programa de trabajo del servicio, convirtiendo automáticamente las incidencias comunicadas por los vecinos en tareas de actuación. Además, ha destacado que el ciudadano puede conocer el estado de su aviso y recibir información cuando la incidencia ha sido resuelta.

Por su parte, Mestre ha subrayado que la tecnología permitirá detectar problemas recurrentes, actuar con mayor eficacia y reforzar la participación de los vecinos en la mejora del espacio público.

En este sentido, Valverde ha explicado que la mejora del servicio ha ido acompañada de "una apuesta económica y organizativa del equipo de gobierno, que ha permitido duplicar el presupuesto destinado al mantenimiento de viales en Orihuela Costa y reforzar los medios materiales del servicio".

Finalmente, Vegara ha concluido que "Orihuela Costa es una de las joyas del municipio, y debemos estar muy pendientes de ella, reforzando los servicios públicos y facilitando herramientas que permitan a los vecinos trasladarnos sus necesidades para seguir mejorando su día a día".