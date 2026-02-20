Un peculiar Carnaval en Orihuela Costa: usaban pelucas para robar en comercios

Una pareja se dedicaba a robar en comercios de Orihuela Costa usando pelucas y tirando de ingenio para no levantar sospechas. Un particular Carnaval que se ha saldado con un detenido por parte de la Policía Local.

Los agentes interceptaron un "vestidor móvil" en el maletero de un coche con una gran cantidad de material robado junto a una "colección" de disfraces.

El modus operandi para burlar la seguridad, según ha descrito la Policía Local en sus redes sociales, era que la "actriz" entraba a las tiendas, sustraía material y salía rápidamente. Luego, un cómplice la esperaba en un vehículo, a modo de "camerino", con un arsenal de pelucas, pañuelos y gafas de sol y de vista.

Después se producía el "cambio": tras cada robo, se cambiaba de look por completo para volver a entrar en otro establecimiento sin ser reconocida por los sistemas de seguridad.

Gracias a la vigilancia preventiva, los agentes ha detenido al hombre, que ha sido puesto a disposición judicial, y los objetos recuperados por valor de más de 1.000 euros han sido devueltos a los establecimientos.

"¡Fin de la función!", celebran los agentes, que apelan a que en este Carnaval la única máscara sea la de la diversión.