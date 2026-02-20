El testigo clave ratifica enterramientos de basura sin control durante años en Orihuela

El testigo clave que contribuyó a sacar a la luz enterramientos de basuras en la Vega Baja compareció este viernes en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por estos delitos medioambientales. Un testimonio en el que confirmó ante el tribunal lo mismo que ya manifestó en su día ante la Fiscalía y la Policía: que durante años se estuvieron enterrando residuos sin ningún control en fincas próximas al vertedero de La Murada y señaló a algunos de los acusados como responsables de estos trabajos.

El testigo aportó en su día una memoria USB ante la Fiscalía en la que se indicaban los lugares precisos en los que se llevaban a cabo estos enterramientos, tanto de basuras como de lodos. El extrabajador de la planta compareció por videoconferencia, tras varios intentos fallidos en sesiones anteriores para que lo hiciera de forma presencial. Una declaración telemática que levantó las protestas de las defensas, que consideraban necesario que su testimonio se prestara en sala.

Se trata de una de las piezas separadas desgajadas en su día del llamado caso Brugal, una macrocausa de corrupción que investigaba presuntos sobornos e irregularidades en la gestión de los residuos de la Vega Baja. En el banquillo se sientan tres miembros de la familia Fenoll, a quienes, junto a dos empresarios y un exconcejal del PP, se acusa de un delito continuado contra el medio ambiente. La Fiscalía reclama siete años de cárcel para el empresario Francisco Poveda, propietario de las fincas, y cinco años para el resto de acusados: el hijo del empresario de las basuras oriolano, Antonio Ángel Fenoll; el hermano de este, Francisco Fenoll Pérez, y su sobrino, Ángel Javier Fenoll Pastor, quienes, según la acusación pública, eran los encargados de ordenar y distribuir la carga de los camiones y de señalar los puntos de excavación. También se solicitan cinco años para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, quien supuestamente coordinaba las descargas, y para el empresario que realizaba el movimiento de tierras para ocultar la basura, José Vera López.

El empresario oriolano Ángel Fenoll, principal investigado en la causa y gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos, no está siendo juzgado tras haber determinado el tribunal su incapacidad por enfermedad. El juzgado sobreseyó su investigación hace un año.

Camiones cargados

El testigo clave apuntó en su declaración a Francisco y a Ángel Javier Fenoll como las personas que coordinaban estas excavaciones. En cambio, dejó fuera a Antonio Ángel, al señalar que no solía acudir a la planta. También indicó que los enterramientos se producían en fincas a las que acudían camiones que no llevaban los rótulos de Proambiente, la empresa que gestionaba el vertedero. Según manifestó, lo vio durante los años que trabajó como palista en la planta, entre 2001 y 2010, aunque no supo precisar cuántos. "Fueron muchos", recalcó. En teoría, esos camiones iban a descargar al vertedero, pero la basura acababa enterrada en fincas de las inmediaciones.

“Estos residuos no procedían directamente del contenedor, sino que habían sido reciclados previamente”, explicó. Era algo que veía cuando se dirigía a trabajar. Según matizó, no se trataba de algo diario, pero sí de una escena habitual durante muchos años, aunque no supo concretar cuántos.

Según relató, el día en que la Policía se presentó en las fincas para excavar en busca de la basura enterrada le preguntaron en qué punto exacto debían comenzar. “Les dije que en cualquier sitio en el que excavaran iba a salir y, efectivamente, así pasó”, señaló. La investigación certificó el enterramiento de, al menos, 388.000 toneladas de basuras, en su mayoría urbana y orgánica, pero también residuos de todo tipo, incluidos los sanitarios. Un informe posterior sumó a ese volumen otro medio millón y la Fiscalía estima esa cifra en torno al millón de toneladas. En algunos casos llegaron a plantarse cítricos sobre los bancales utilizados para, supuestamente, esconder los enterramientos.

Cuando fue citado a declarar, en un primer momento planteó hacerlo por videoconferencia porque ya no reside en Orihuela, sino que se trasladó hace años a Valladolid. La sala rechazó entonces esa comparecencia telemática, pero el día señalado no acudió. Según alegó, se había desplazado a Orihuela porque su padre estaba enfermo, pero no tenía medios para trasladarse hasta Elche para declarar en el juicio. Finalmente, el tribunal acordó que declarara por videoconferencia, una decisión que no fue bien recibida por las defensas.

“Se denegó en su día esta comparecencia telemática porque su testimonio se consideraba esencial. No hay nuevas circunstancias que justifiquen este cambio de criterio”, incidieron desde la bancada de las defensas.

Niega amenazas

En la sala flotaba la sospecha de si habían existido amenazas al testigo. Este aseguró que no había recibido ninguna. “En su día, cuando denuncié, recibí una llamada de los Fenoll que querían hablar conmigo y les contesté que no tenía nada que hablar con ellos”, mantuvo. En este sentido, explicó que, cuando fue citado al juicio, quiso declarar por videoconferencia porque “prefería no tener ningún contacto con ellos”.

Desde las defensas se trató de buscar contradicciones en el testimonio del testigo, por lo que a muchas de sus preguntas este acababa respondiendo que no podía acordarse de muchas cosas por los años transcurridos y que se ratificaba en todo lo que declaró en su momento. Los letrados deslizaron también un posible móvil de venganza por parte del testigo al incidir en que la declaración en la Fiscalía se produjo un mes después de que fuera despedido de la empresa de Fenoll.

El juicio se retomará la próxima semana con las declaraciones de los peritos, que expondrán los resultados de los efectos sobre el medio ambiente causados por estos residuos.