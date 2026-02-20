Torrevieja invierte 1,5 millones en renovar las 181 paradas de autobús

El equipo de gobierno de Torrevieja pretende renovar de forma progresiva las paradas de autobús coincidiendo con el inicio de la puesta en marcha del nuevo contrato de transporte urbano, pendiente en este momento de que la Mesa de Contratación proponga un adjudicatario -Avanza, la empresa que actualmente presta el servicio, ha presentado la mejor oferta frente a las otras dos propuestas de grandes empresas del sector que también optan al concurso-.

Para ello, la junta de gobierno aprobó este viernes el proyecto para renovar 181 paradas, la gran mayoría en pésimo estado o que no tienen ni marquesina. La actuación, con una inversión prevista de 1,5 millones de euros, abarca todo el término municipal, incluyendo zonas urbanas de alta y media densidad, áreas residenciales de baja densidad, el entorno del parque natural y las playas.

Una "parada" de bus en la playa de Los Locos, únicamente señalizada con un papel en una farola / D. Pamies

La nueva concesión, que reordena líneas, optimiza recorridos e incrementa frecuencias, también precisa de la eliminación de determinadas paradas que dejan de ser operativas, la construcción de nuevas y la adaptación integral del resto.

Este proyecto, además de adaptar la red a la nueva planificación de recorridos, mejora la funcionalidad de las infraestructuras y garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad y movilidad. Así, consiste en definir la obra civil y el nuevo modelo de marquesinas a disponer en cada una de las paradas que tendrá el nuevo servicio de transporte público, cuyo contrato asciende a 138,5 millones de euros, solo por detrás del de recogida de residuos.

Modelos

El proyecto diferencia entre cinco tipologías. Las de tipo 0 y 1, en total nueve, contarán con una longitud de 35 metros, permitiendo la parada simultánea de dos autobuses. Incluirán marquesinas con protección solar, sistemas de información al usuario (infobús), bancos, apoyos isquiáticos y mupis publicitarios. En el caso del 0 se incorporará además un aseo autolimpiable.

Las paradas de tipo 2, que son 42, tendrán una longitud de 20 metros y dispondrán de una marquesina de cuatro metros con equipamiento completo. Las tipo 3, que son las mayoritarias con 81 paradas, serán de 15 metros, y mantendrán la misma dotación de mobiliario. Por su parte, las de tipo 4 -49 en total- incorporarán tótems informativos con sistema infobús y, en determinados casos, banco para los usuarios.

Todas garantizarán un itinerario peatonal accesible de 1,80 metros de ancho, la instalación de pavimento podotáctil y la conexión adecuada con las redes urbanas existentes.

Precisamente, Avanza ha ofrecido en su oferta 166 pantallas de información dinámica adicionales en las paradas, cuando el mínimo en el pliego de condiciones es de 20.

Las obras, además de la colocación de nuevas marquesinas y tótems, incluirán demoliciones puntuales para la ejecución de nuevos embaldosados, rebajes de acera en pasos de peatones, desmontaje y reposición de mobiliario urbano y señalización.

Alumbrado

La junta de gobierno también dio luz verde a la licitación de las obras de renovación del alumbrado público en las calles del entorno de la avenida de Baleares, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la calidad lumínica de esta zona del municipio, con un presupuesto base de 177.394 euros, siendo el plazo de ejecución de cuatro meses.

La concejala de Alumbrado Público, Concha Sala, ha señalado que el proyecto contempla la sustitución de la red de alumbrado por nuevas instalaciones más eficientes y modernas en diferentes viales, entre ellos las calles Menorca, Mallorca, Formentera, Ibiza, Mercator, Isla Hormiga y Martín Pescador, así como varias travesías y zonas adyacentes, con 63 nuevos báculos y 72 nuevas luminarias.

Drogodependencia

Asimismo, se aprobó el expediente para licitar un contrato para implantar programas de prevención de drogodependencias y otras adicciones en los colegios e institutos, con un presupuesto de 133.000 euros, por dos años más dos de prórroga. En total 66.697 euros para los dos primeros años de ejecución.

En concreto, las sesiones irán dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria, y proporcionará herramientas formativas tanto a los estudiantes como a la comunidad educativa.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de prevención y promoción de la salud, apostando por intervenciones tempranas y universales en el entorno escolar, considerado un espacio clave para la educación en valores y la adquisición de hábitos saludables.

Fiestas

Además, se aprobó la primera prórroga del contrato que mantiene el Ayuntamiento con la mercantil Producciones Artísticas Horizonte Musical para la contratación de la celebración de la Feria de Mayo, que un año más no podrá volver al paseo, con un importe de 182.255 euros y una vigencia hasta el 4 de mayo de 2027.

La junta de gobierno también ha atendido a las solicitudes presentadas por distintos interesados para la autorización de la tradicional acampada de Semana Santa, del 18 de marzo al 13 de abril, en el área recreativa José Eduardo Gil Rebollo. En total, 39 peticiones para 361 personas en 152 tiendas de campaña.