TORREVIEJA
Última fecha para la apertura de la zona de ocio del Puerto de Torrevieja: finales de abril, principios de mayo
Las franquicias de hostelería y el concesionario ultiman la adecuación de los espacios interiores de Paseo del Mar, que abrirá al margen del avance de las obras de remodelación municipales del entorno
El nuevo centro de ocio Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja abrirá sus puertas entre finales de abril y principios mayo. Es la última y definitiva fecha de apertura, según fuentes de la empresa concesionaria que había fijado públicamente su última previsión para Semana Santa, después de retrasarla en varias ocasiones en 2024 y 2025. En ese momento el grueso de su obra estaba culminado, a falta del remate y adecuación que se acelera ahora y que había pausado porque las zonas adyacentes que dependían del Ayuntamiento, y que dan accesibilidad al propio espacio comercial y una nueva imagen a la fachada marítima en esta zona del centro de Torrevieja, no habían comenzado. Esas obras municipales sí están en marcha ahora aunque retrasadas.
Sábados y domingos
La concesionaria y las empresas de hostelería, principalmente franquicias, que van a implantarse en este nuevo espacio comercial llevan semanas trabajando también sábados y domingos en la finalización de los espacios comunes y la adecuación interior de los locales: son más de 20.000 metros cuadrados de superficie concesional sobre los que se han levantado edificios con volúmenes equivalentes a cuatro y cinco plantas que cuentan con 8.500 metros cuadrados para 27 locales comerciales, con comercialización gestionada por Óptima Global Services (OGS) y el 80 % del espacio firmado y el 100 % comprometido, según su información corporativa, además de multicines, que operará la propia concesionaria, y una bolera americana, a cargo de la empresa pionera en España del bowling, la familia Quereda, entre otras instalaciones.
Imagen
Pero ese trabajo, ya en el caso de la concesionaria, que ha terminado la pasarela de acceso en el paseo Vista Alegre, se centra en aspectos de imagen como la iluminación led, que ya se deja ver desde hace unas semanas, grandes pantallas y la propia proyección corporativa del espacio comercial que se apunta en los edificios más grandes, equivalentes a cuatro o cinco alturas, que dan a la nueva explanada del recinto ferial, además de interiorismo y zonas verdes.
Paseo del Mar abrirá al margen del retraso evidente en las obras de urbanización adyacentes que dependen del Ayuntamiento de Torrevieja. En junio se espera que al menos una parte de la feria de atracciones pueda volver a su ubicación tradicional en una gran explanada de la que ahora solo se vislumbra una solera de hormigón, la nueva iluminación y un edificio municipal que inicialmente no estaba previsto en el proyecto. Pero, por ejemplo, la Feria de Mayo de Torrevieja deberá realizarse, de nuevo, en el recinto de conciertos y mercados, junto a la avenida de Delfina Viudes.
La pasarela de acceso peatonal por el dique de Levante al centro de ocio apenas ha culminado ahora la cimentación. No hay estructura. Están en marcha las obras de reurbanización del entorno la Aduana y el paseo del cantil de la bahía entre el muelle Mínguez y la nueva lonja pesquera, al igual que las del recinto ferial.
Vial y capdepont
El Ayuntamiento comenzó la reurbanización hace unas semanas de la plaza de Capdepont con el derribo de la edificación de planta baja con el objetivo de abrir un vial entre la rotonda de la plaza de Waldo Calero y la calle Rambla Mateo, que es por donde tendrá salida la mayor parte del tráfico que acceda a la fachada marítima del centro de Torrevieja cuando todas las obras estén terminadas. Sin embargo, una vez culminado el derribo la obra no ha continuado. En un principio, el Ayuntamiento asegura que no se van a retirar ficus y palmeras que caracterizan al espacio, pero es complicado trazar un vial desde el punto de vista de la superficie disponible si no se retira ese arbolado.
Los aproximadamente 150 puestos de artesanía de los "hippies", que ahora se ubican en la avenida de la Estación tampoco tienen fecha de regreso fijada. Se distribuirán entre el entorno de la Aduana y la nueva zona peatonal configurada en la superficie del extinto paseo de la Libertad y la fachada de edificios, junto a la feria de atracciones.
El concesionario, liderado por Empresas del Sol y Enrique Riquelme, entre otras grandes firmas de la construcción y promoción inmobiliaria de la Vega Baja, ha invertido más de 50 millones de euros, de los 20 previstos inicialmente, en el espacio comercial, en los que se incluyen aproximadamente cinco millones en la inversión en la nueva lonja pesquera y la remodelación integral del edificio de Aduanas para uso de la Generalitat. Además de esas dos obras el Consell impuso al concesionario la construcción del vial de acceso al puerto, que tampoco está terminado a falta de que se defina la pasarela del dique de Levante.
La concesión cuenta con un periodo de explotación de 50 años y la zona comercial, donde la delimitación de usos portuarios impide la oferta comercial que no sea de hostelería o vinculada a la náutica, ahora ocupa por completo el antiguo relleno portuario junto a la bahía.
La única instalación que se ha abierto en plazo en el propio espacio comercial fue el aparcamiento subterráneo del Puerto, gestionado por Telpark, que lo hizo hace aproximadamente un año, antes de Semana Santa, y que ha aliviado la presión de falta de plazas en el centro.
