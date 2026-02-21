La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante

Situado en la población oriolana de Torremendo, La Pedrera es el mayor reservorio de agua de la provincia de Alicante y, por varias razones, uno de los más singulares de España. Solo una vez ha completado los 247 hectómetros cúbicos de su capacidad total, y fue en un lejano 1980, en su llenado de prueba.

Pero, a diferencia de otros embalses al uso cuyas reservas suben y bajan en función de las aportaciones de sus cuencas hidrográficas, La Pedrera se concibió para regular los caudales que llegaban del trasvase Tajo-Segura, desde el azud de Ojós (Murcia) a estas tierras sureñas de áspero y rabioso secano.

El agua que viaja por el gran acueducto de tubos satisface desde el embalse oriolano las demandas de regadío del Campo de Cartagena y el abastecimiento urbano de la mayor parte de los municipios costeros de la Vega Baja y Murcia, gestionado a través de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Su especial diseño evitó expresamente los aportes naturales de barrancos y ramblas de su entorno con el consiguiente arrastre y depósito de sedimentos y se preparó para recibir agua de manera artificial.

Torres de captación de agua de La Pedrera, en una imagen reciente. / AXEL ALVAREZ

La obra de este embalse, explica la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), se definió técnicamente en el II Plan de Desarrollo (1968-71), bajo el ministerio franquista de Federico Silva Muñoz. La presa cierra la rambla de Alcoriza entre el Cabezo del Moro y el Cerro de La Pedrera, aguas arriba de su confluencia con el Arroyo Grande.

El embalse está operativo desde 1980. Desde 2014 también recibe agua de desalada de Torrevieja, además del trasvase del Tajo y puntualmente la derivada del Segura

La construcción se inició en agosto de 1973 y se prolongó cuatro años más de los tres previstos inicialmente. Su coste de 2.368.490.479 pesetas, equivaldría hoy a 14.234.914 euros. El volumen de tierras empleado fue de 5.547.000 metros cúbicos, con 1.250 hectáreas afectadas como inundables. Las previsiones de uso estuvieron sobredimensionadas desde el principio. Se pensó que el acueducto trasvasaría 1.000 hectómetros cúbicos anuales a Alicante, Murcia y el norte de Almería. La media anual, en realidad, no sobrepasa los 330.

Barranco provocado por la entrega de agua desalada de Torrevieja en la orilla sur del embalse de La Pedrera / AXEL ALVAREZ

La sed de la agricultura y el suministro de agua «de boca», esencial para el crecimiento urbanístico de los municipios turísticos, añadió desde 2014 una nueva «fuente» de agua: la desalada. La cercana planta de Torrevieja, que produce 82 hectómetros cúbicos al año de agua del mar, incorpora sus caudales a La Pedrera a través de una salida que, por cierto, ha cambiado la topografía del lugar provocado un barranco en el propio embalse.

La CHS no ofrece datos sobre el agua del Segura que ha almacenado en las últimas semanas por las lluvias. Son 17 hectómetros que los regantes de la huerta tradicional advierten que deben volver al regadío de la Vega Baja, porque forman parte de su derecho de riego secular

Y todavía recibe caudal de otra procedencia. En excepcionales períodos húmedos, como el actual, también puede asumir una generosa aportación de aguas del río Segura que reserva en su cuenca para momentos de sequía a través, como todo en este embalse, de otra intervención artificial. Cuando las presas de cabecera como el de Camarillas (Almadenes del río Mundo) no pueden regular el agua que reciben, lo que ha ocurrido en las últimas tres semanas, la CHS la recoge en el azud de Ojós y la conduce hasta La Pedrera, con el doble objetivo de evitar un incremento perjudicial del caudal del Segura en la Vega Baja y aprovechar una parte del agua. La Pedrera se encuentra ahora al 32,2 % de su capacidad, con 79,3 hm3.

Esa cífra es prácticamente la media de volumen almacenado de sus últimos diez años. Los registros de la Confederación desde 1986 -la serie comienza seis años después de su puesta en funcionamiento- indican que de forma muy puntual ha superado el 60 % y solo en una ocasión ha estado a más del 75 % con 185 hectómetros, en el año 2015.

La carretera de Vistabella transcurre por la parte superior de la presa en el embalse / AXEL ALVAREZ

La gestión de este reservorio es muy estable. Todo el caudal que entra sale al Campo de Cartagena, la huerta intensiva de exportación europea, y a las comunidades de nuevos regadíos de la Vega Baja, en torno a 13.000 hectáreas. Cálculos de los regantes estiman que ahora en torno a 17 hm3, proceden directamente del río Segura, y el resto es una mezcla de la aportación del acueducto Tajo-Segura y de agua desalada de Torrevieja. La CHS no ofrece datos sobre los recursos derivados a La Pedrera con la crecida de caudales de las últimas semanas alegando que el sistema de la cuenca es único.

Sin embargo, el sistema de gestión en tiempo real de los caudales que ofrece la propia CHS es claro: desde hace tres semanas han entrado del orden de 30 metros cúbicos por segundo desde el postrasvase, recogidos en Ojós, con agua procedente exclusivamente del río Segura porque el grueso de los trasvases autorizados se realizaron antes de las lluvias y los que queden pendientes se abordarán cuando la gestión hídrica de la cuenca vuelva a la normalidad.

Una de las torres de captación del agua del embalse de La Pedrera, situada junto a la presa / AXEL ALVAREZ

Y es que el agua almacenada en La Pedrera, aunque comparte el mismo vaso también tiene tres destinos diferentes: el riego tradicional (de caudal directo del río) y los usuarios beneficiarios de concesiones del trasvase el mayoritario, y el abastecimiento urbano.

Los regantes de la huerta, que agradecen que se pueda recuperar una parte del agua que se perdería en el mar, advierten, y se lo van a trasladar a la Confederación, que el caudal del Segura «reservado» en La Pedrera, tiene que volver al riego tradicional como parte de su derecho de riego secular y, además, remarcan que no se le puede "cobrar" a los regantes del trasvase.

🌊 Ficha Técnica: Embalse de La Pedrera 📍 Ubicación Cierra la Rambla de Alcoriza (entre Cabezo del Moro y Cerro de La Pedrera), a 400m de su confluencia con el Arroyo Grande. 💧 Capacidad Máxima 246 hm³ 📏 Superficie 1.272 hectáreas 📉 Estado Actual Al 32,3% de su capacidad.

Volumen actual: 79 hm³. 🏗️ Tipo de Presa De gravedad, planta recta y fábrica de tierras con núcleo de arcilla.

Incluye galería perimetral de inspección y ventilación. 📐 Dimensiones Longitud: 716 metros.

Altura: 66,30 metros (desde cimientos).

Volumen tierras: 5.547.000 m³. 📅 Historia y Obra Diseñada para regular las aguas del trasvase Tajo-Segura.

Gestada en los Planes de Desarrollo (Ministerio de Federico Silva Muñoz).

Inicio: 29 de agosto de 1973.

⚠️ Las obras se prolongaron 7 años (4 más de lo previsto).

Llenado completado en 20 meses (iniciado en 1980). 💰 Coste Original 2.368.490.479 pesetas

(Aprox. 14.234.914 € actuales) 🌿 Valor Ambiental Paisaje Protegido (2018).

Dentro del Catálogo de Zonas Húmedas (2022).

Las dos torres de toma de La Pedrera y sus aguas azul turquesa destacan en el paisaje árido de su entorno, junto a la carretera de Vistabella, muy popular entre los moteros, y cuenta con varios miradores.

Aunque el baño está prohibido se ha convertido en un atractivo turístico. Y lo que es más relevante: se ha incorporado al Paisaje Protegido de Sierra Escalona desde 2018 y al catálogo de zonas húmedas en 2022 .