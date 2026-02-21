LOS MONTESINOS
Dos fallecidos en el choque de dos turismos y una motocicleta en Los Montesinos
El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5,8 en la carretera CV-945 a su paso por Los Montesinos y las víctimas mortales son el hombre y la mujer que circulaban en la moto
EFE
Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en el término municipal de Los Montesinos, en el que han colisionado dos turismos y una motocicleta, según ha avanzado Efe confirmado a INFORMACIÓN el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU)
El accidente se ha producido a las 10:56 horas de este sábado a la altura del kilómetro 5,8 en la carretera CV-945 a su paso por Los Montesinos, en la recta que discurrre entre la rotonda de la carretera de Algorfa y el acceso a la autopista, cuando por causas que se desconocen se ha producido un alcance entre varios vehículos.
Samu
Las dos víctimas mortales, son las dos personas que circulaban en la motocicleta, según han precisado las mismas fuentes.
El equipo médico del SAMU que ha acudido a la zona tras el aviso del CICU ha confirmado el fallecimiento de una mujer de 45 años y de un hombre, cuya edad no se dispone.
Por otro lado, ha sido asistido un hombre de 63 años por policontusiones y ha sido trasladado al Hospital Vega Baja de Orihuela en la ambulancia de soporte vital básico.
